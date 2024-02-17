Soba yakarken kendini yakan işçi uçakla Kocaeli'ye getirildi

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener D., sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, ambulans ile Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Burada sedye ile ambulans uçağa alınan Yener D. tedavisinin devam edeceği Kocaeli'ye sevk edildi.
İşçi Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.