Periler, Tarsus ile oynuyor

İZMİT BELEDİYE SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Bu sezon hedefini Play-Off olarak belirleyen, 23.haftayı de ligde 3.sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, son iki maçından galip ayrıldı. Bursa Uludağ Basketbolu sahasında yenen Mavi-Yeşilli ekip, hafta içinde Ankara deplasmanında karşılaştığı, üç periyotu geride götürdüğü maçta Nesibe Aydın SK’yı uzatmaya giden maçta 99-90 yendi. Temsilcimiz, Pazar günü de İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düşme hattının hemen üzerinde bulunan İlkem Yapı Tarsusspor ile karşılaşacak. Periler, 17.30’da başlayacak maçı kazanıp, 3’de 3 yaparak Play-Off yolunda iddiasını devam ettirmek istiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.