Periler, Tarsus ile oynuyor

İZMİT BELEDİYE SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Bu sezon hedefini Play-Off olarak belirleyen, 23.haftayı de ligde 3.sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, son iki maçından galip ayrıldı. Bursa Uludağ Basketbolu sahasında yenen Mavi-Yeşilli ekip, hafta içinde Ankara deplasmanında karşılaştığı, üç periyotu geride götürdüğü maçta Nesibe Aydın SK’yı uzatmaya giden maçta 99-90 yendi. Temsilcimiz, Pazar günü de İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düşme hattının hemen üzerinde bulunan İlkem Yapı Tarsusspor ile karşılaşacak. Periler, 17.30’da başlayacak maçı kazanıp, 3’de 3 yaparak Play-Off yolunda iddiasını devam ettirmek istiyor.