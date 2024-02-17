Voleybolda kent derbisi Gebze’de

GEBZE BELEDİYE İLE KAĞITSPOR OYNUYOR
Gebze Belediyespor ile Büyükşehir Kağıtspor, ligde iddialı konumdalar. İki takımda 15 maçta 9’ar galibiyet alıp, 32 puan topladılar. Gebze Belediyespor averajla 4.sırada bulunuyor. Kağıtspor ise 6.sırada. Bu iki takım pazar günü kent derbisinde kozlarını Gebze Spor Salonu’nda 14.00’de paylaşacak. Bu maçı kazanan taraf Play-Off yarışında avantajlı konuma gelecek.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.