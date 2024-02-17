AK Parti tüm kadrolarıyla sahada

Kocaeli’de 13’te 13 hedefi ile AK Parti tüm teşkilatları ile 12 ilçede saha çalışması başlattı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında da Kocaeli’nde Karamürsel’den Kandıra’ya, Kartepe’den Çayırova’ya kadar tüm ilçelerde teşkilatlar ortak saha çalışması gerçekleştirdi.

KARANFİL DAĞITTILAR

İl Başkanı Şahin Talus’un da katıldığı saha çalışmalarına; Kocaeli Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, Başkan Adayları, gençlik ve kadın kolları teşkilatları ile üyeler hep birlikte yer aldı. İlçe ilçe gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara karanfil dağıtıldı, pişmaniye ikram edildi.

İLÇE İLÇE SAHA ÇALIŞMASI

Milletvekili, il başkanı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katıldığı çalışmalarda esnaf ziyaretleri yapıldı, mahalle mahalle vatandaş ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca ilçede yaşayan istişare kurulu üyeleri ziyaret edilirken, ilk defa oy kullanacak olan gençlerle buluşmalar gerçekleştirildi.

TALUS “ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus da 31 Mart’ta Kocaeli’nde 13’te 13 yapmak için sahada durmadan çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Bu hedefe de gerçekten yakınız. Ama durmayacağız, sahada çalışmalarımızı son güne kadar sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ta rekor oyla zafere ulaşacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN