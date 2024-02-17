Körfezli Melek, kros şampiyonasında Türkiye 2'ncisi oldu

2023 -2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç A - B ve Yıldızlar Kros Türkiye Birinciliği müsabakaları, 11 Şubat tarihinde Isparta'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 52 ilden 554 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen mücadelede yıldız kızlarda koşan Körfezli sporcu Melek Yıldız, 2 bin metrede ferdi olarak Türkiye ikincisi oldu. Antrenör Afşin Göler, "Melek güzel başarı elde etti, aylardır yaptığımız çalışmaların karşılığını verdi, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.