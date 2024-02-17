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17 Şub 2024 - 13:32- Gündem G:

Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor

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Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda yaşanan otopark sıkıntısının ortadan kalkması için açık otoparka katlı otopark yapılmasını talep etti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor mask
Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor
Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor
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Doğu Kışla Kapalı Pazarında Perşembe ve Cumartesi günleri Pazar kurulurken, otopark yetersiz kalıyor. Ayrıca pazarın kurulduğu günlerde kapalı pazar alanının çevresinde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Yönetimi açık otoparkın katlı otoparka dönmesini ve otoparka yol açılmasını talep etti.

Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor

REAL AVM BİNASI ÖNÜNDEKİ OTOPARK OLMADI

Ramazan Kumsar, Doğu Kışla Kapalı Pazarı açık otopark alanının katlı otoparka dönmesini isteyerek, “Perşembe ve cumartesi günleri İzmit’in kalbi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde pazar kurulduğu için bölgede trafik yoğun yaşanıyor. Pazar alanımızın önünde yer alan müşteri açık otopark alanının katlı otoparka dönüşmesi önerisini dile getirdik. Katlı otopark derken öyle 3,4,5 katlı bir otoparktan bahsetmedik. Bugün pazar alanımızın tavan seviyesiyle aynı yüksekliğe sahip bir katlı otoparktan söz ettik. Bu katlı otopark alanına da Şehit Rafet Karacan Bulvarı’ndan da bir giriş verilmesini teklif ettik ki orada önceden açılmış olan bir yaya yolu da var. O bölge bunun için uygun.

Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor

MAHALLE SAKİNLERİNİN EVİ ÖNÜNE PARK EDİYORLAR

Yeni yolla birlikte pazara ulaşmak daha kolay olacak. Ayrıca da katlı otopark ile birlikte pazar alanı üstünde yer alan otopark da tamamıyla müşteriye hizmet verecek. Son dönemde bölgede yaşanan trafik ve araç yoğunluğu sebebiyle ailelerin pazar çevresine gelip, araçla 3-5 tur atıp daha sonra aracını park edecek yer bulamadığı için pazara girmeden gittiğini duyuyoruz. Bu sorun önerisinde bulunduğumuz işlemler hayata geçse çözülecek. Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinleri de bunu istiyor çünkü araç park edecek yer bulamayan müşteri mahalle sakininin evi önüne arabasını bırakmak zorunda kalıyor.

Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor

ALAN AYARLADIK AMA YETERLİ OLMUYOR

Bu iş ile başta Mehmet Ali Paşa Mahallesi olmak üzere İzmit’in trafiği pazar kurulan günlerde rahatlayacak. Perşembe ve Cumartesi günlerinde bölgede trafik gerçekten ama gerçekten içerisinden çıkılmaz bir hal alıyor. Otopark sorununun çözümü için oda başkanı olarak ben bir adım attım. Pazarımız üstünde yer alan otopark alanı içerisinde vatandaşın kullanabileceği bir alan ayarladık ama yeterli olmuyor. Yapılamayacak bir şey istemiyoruz. Yetkili merciler lütfen bize kulak versinler” 

Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor
Pazarcılar, Doğu Kışla’ya katlı otopark istiyor

# Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası, Ramazan Kumsar, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı, Kocaeli, hizmet, İzmit, VAR, yeni, araç

17 Şub 2024 - 13:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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