Güneşsporlu minikler şampiyon

KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ
U-14 Ligi Play-Off’ta son maça rakibinin 2 puan önünde giren Güneşspor’a 1 puan yetiyordu. Körfez GB’nin grup birincisi olabilmesi için ise rakibini yenmesi gerekiyordu. Derince Stadı’ndaki maça hızlı başlayan Güneşspor, 7.dakikada Eren Can’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikasında Körfez GB, korner atışı kullandı, Güneşsporlu Ediz, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi, skora 1-1’lik eşitlik geldi. Son dakikalara 1-1 berabere girilen maçta Güneşspor penaltı kazandı. Atışı Eren Can kullandı, bu golle Yeşil-Siyahlı gençler sahadan 2-1 galip ayrıldı, grubunu birinci sırada tamamladı. Güneşspor, U-14 Ligi Play-Off A Grubu’nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Orhan Özkan’ın çalıştırdığı Güneşspor U-14 yaş grubu, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.