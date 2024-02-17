Diş sarf malzeme alımı yapılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, diş sarf malzeme alımı yapacak. 20 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 26 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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