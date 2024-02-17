Hodri Meydan Urfalıları ağırladı

KAHVALTI ETTİLER
İlk maçta oldukça güzel ağırlanan Kocaelispor taraftarı deplasman için kentimize gelen Şanlıurfaspor taraftarını aynı şekilde ağırladı. Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bu akşam saat 19.00’da, evimizde oynayacağımız müsabaka için şehrimize gelen Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği, 63 Fanatikler Grubu’nu ağırlayarak kendileriyle istişarede bulunduk” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez 89 - Hosgelmisler sehrimize urfalilar candir ??
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.