Sertif Gökçe: Meclis üyeleri Salı günü açıklanacak

MECLİS ÜYESİ LİSTESİ HAZIR
CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, 28 artı 3 olmak üzere 31 belediye meclis üyesini belirlemeye çalıştıklarını, büyük oranda listenin hazır olduğunu söyledi. Gökçe bazı haber sitelerinde belirtilen isimlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK
Gökçe meclis üyesi listesinin pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne gönderileceğini, isimlerin onaylanmasının ardından Salı günü adayların açıklanacağını söyledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Derincede kesinlikle artik sağ parti gitmeli. Gerci herkes hak ettigi gibi yonetilir. 94 tem beri Derincemiz belediye hicbirsey gormedi secildi secildi secildi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.