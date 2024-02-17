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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 Şub 2024 - 14:11- Asayiş G:

Uzmanı uyardı: Para cezası yolda

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Yeni yargı paketiyle birlikte sosyal medya üzerinden hakarette artık uzlaşma şartı aranmayacak. Para cezası verilecek olan dosyalarda, cezayı ödeyen şahıs hakkında dava açılmayacak.

Uzmanı uyardı: Para cezası yolda mask
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Yeni yargı paketiyle beraber ‘hakaret’ suçlarında değişiklik yapılması gündem de. Değişiklikle birlikte artık hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Avukat Fırat Bilici, hakaret suçunun normal şartlarda, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu, alenen sosyal medyadan işlenmesi halinde ise cezanın 1 bölü 6 oranında arttırıldığını vurguladı.

PARA CEZASI ÖDENİP BU SUÇTAN YARGILANMA YAPILMADAN KURTULUNACAK”

Hakaret suçunun son zamanlarda revaçta olduğunu ve bunun savcılıklarda ki iş yükünü arttırdığını aktaran Avukat Bilici, “Son zamanlarda özellikle çok fazla şikayet olunan bir suç olmaya başladı. Bu durumdan da savcılıklarda baya bir iş yükü olmaya başladı. Bundan dolayı yeni düzenleme yolda yeni yargı paketi içerisinde içerisine bu işlenmiş vaziyette. Yeni yargı paketinde hakaret suçlarını ön ödeme kapsamına almayı düşünüyorlar. Ön ödeme de basit tabiriyle artık bir para cezası ödenip bu şekilde bu suçtan hiç yargılanma yapılmadan kurtulunması gündem de, ancak tabi kanunlaşması geçtikten sonra bunun detaylarına bakabileceğiz. Bunun anayasaya aykırı mı olacak yoksa anayasaya uygun mu olacak nasıl bir düzenleme olacak daha tam belli değil” ifadelerine yer verdi.

“DAHA ÇOK ÜNLÜ KİŞİLER VE SİYASİLER ŞİKAYETÇİ”

Hakaret dosyaları hakkında konuşan avukat Bilici, en fazla şikayetin ünlü kişiler ve siyasilerin olduğunu belirterek, “Düzenlemenin metnine bakıldığında ilk başta biraz sıkıntılar olacağı gündem de, bunlar net bir şekilde ortada görünüyor. Hakaret suçunu işleyen önce tabii ki sosyal medyanın daha yoğun kullanımından dolayı insanların şikayetleri de artmaya başladı. Daha çok ünlü kişilerin, siyasilerin bu konuda şikayetleri olmaya başladı. Dolayısıyla yargılamada da bir sıkıntı olmaya başladı. Normal vatandaşlarda normal bir hakarete maruz kaldıkları zaman kendi dosyalarını yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Bu da tamamen yükün getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor” diye konuştu.

Avukat Fırat Bilici konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Hakaret suçu hayatımızda hep olacak kaldırılması bir söz konusu değil, ön ödeme kapsamına alınması mevcut. Günlük olarak belli bir para cezası belirlenecek. Kişi bu miktarı ödedikten sonra cezalandırılmayacağı gündeme gelecek.”

Kaynak: İHA

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17 Şub 2024 - 14:11 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mahmut Abii.. - iyi rant kapısı..adam istiyorki bana hakaret etsinlerde yolumu bulayım,ünlü ünsüz hiç fark etmiyor...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 15:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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