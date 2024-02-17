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Erenler ile Atılım yenişemedi

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2.Küme C Grubu’nda cuma akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta İzmit Erenler ile Körfez Atılımspor karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda karşılıklı goller vardı, maç 1-1 sona erdi.

Kenan Meriç
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TAHSİN’İN OMUZU ÇIKTI

Haftaya 6 puanla ikinci sırada başlayan İzmit Erenlerspor, 4 puanlı Atılımspor’u konuk etti. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçı ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının hemen başında deplasman takımı Atılımspor 1-0 öne geçti. Bu gole 75.dakikada Erenlerspor Alper Gür ile cevap verdi, skor 1-1 oldu. Bu golden hemen sonra Erenlerspor’da Serdal Erdal kırmızı kart gördü. Bu arada maç içinde Erenlerspor’un oyuncusu Tahsin, omuzundan sakatlandı. 15 dakika saha içinde ambulans bekleyen Erensporlu futbolcu, Derince Araştırma Hastanesi’nde götürüldü. Tahsin’in omuzunun çıktığı öğrenildi. 1-1 biten maçta ikinci yarıda saha içinde iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

# Derince, İzmit, ambulans

17 Şub 2024 - 14:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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