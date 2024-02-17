Erenler ile Atılım yenişemedi

TAHSİN’İN OMUZU ÇIKTI
Haftaya 6 puanla ikinci sırada başlayan İzmit Erenlerspor, 4 puanlı Atılımspor’u konuk etti. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçı ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının hemen başında deplasman takımı Atılımspor 1-0 öne geçti. Bu gole 75.dakikada Erenlerspor Alper Gür ile cevap verdi, skor 1-1 oldu. Bu golden hemen sonra Erenlerspor’da Serdal Erdal kırmızı kart gördü. Bu arada maç içinde Erenlerspor’un oyuncusu Tahsin, omuzundan sakatlandı. 15 dakika saha içinde ambulans bekleyen Erensporlu futbolcu, Derince Araştırma Hastanesi’nde götürüldü. Tahsin’in omuzunun çıktığı öğrenildi. 1-1 biten maçta ikinci yarıda saha içinde iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.