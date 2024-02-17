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Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaretin artması Orta Koridor'u güçlendirecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini artmasına yönelik yeni çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Orta Koridor dünya üzerinde daha güçlü bir yol haline gelecek." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaretin artması Orta Koridor'u güçlendirecek mask
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Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında ulaştırma alanında ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar attıklarını ve çalışmaların hızlandığını söyledi.

Bu kapsamda, kısa süre önce Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, ülkeler arasında ulaştırma sektöründeki ilişkilerinin çok yönlü sürdürüldüğünü vurguladı.

İki ülke arasında kara ve demir yolu alanlarında çalışmalara yöneleceklerini belirten Uraloğlu, taşımacılık noktasında atılacak yeni adımların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Uraloğlu, kara yolu alanında iki ülke arasında ikili ve transit geçişleri serbestleştirme kararı aldıklarına işaret ederek, "İmzalanan protokolün yürürlüğe girmesiyle bu konu resmiyet kazanacaktır. Diğer yandan geçiş belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini öngören 'E-Permit' çalışmasının Kırgızistan ile yapılması konusunda mutabık kaldık. Büyük altyapı projelerinin özel sektörde gerçekleştirilmesi yönündeki tecrübemizi Kırgız kardeşlerimizle paylaşmak konusunda anlaşma sağladık. İstenen bilgi birikimini vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor konusunda da Kırgızistan ile multimodal bir taşımacılık gerçekleştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Çin ile Kırgızistan arasında proje aşamasında olan ve toplam uzunluğu yaklaşık 310 kilometreyi bulan demir yolu hattının Çin ile Kırgızistan arasında demir yolu taşımacılığına ve Orta Koridor'a katkıları ele alınmıştır. Ülkemizin demir yolu yönetimi ve operasyonu konusunda edindiği tecrübeyi de Kırgız tarafıyla paylaşacağız. Ayrıca Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini artmasına yönelik yeni çalışmalarımız da olacak. Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaretin artmasıyla Orta Koridor dünya üzerinde daha güçlü bir yol haline gelecek."

Kaynak: AA

# yeni, Türkiye

17 Şub 2024 - 14:58 - Türkiye --- Okunma

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