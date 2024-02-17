Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45'e yükseltilmişti.
Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 36,25
PPK beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.