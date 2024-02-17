Gebze’nin en güzel tarihi yapısına hasar verilmesine tepki

Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Anapalı, Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan, Mimar Sinan’ın inşa ettiği Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ile ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak, tarihi külliyeye hasar verilmesine tepki gösterdi. Ahmet Anapalı tarihi külliyenin duvarlarını çiviler çakılarak gerilen iplerde şapka ve kemer gibi ürünlerin satıldığı kareyi paylaşarak, “Şu an bir ahır kapısını değil 500 yıllık Kanuni’den kalma Gebze Çoban Paşa Kervansarayının esnaf tarafından işgal edilmiş ve çimento ile bozulmuş kapısını görüyorsunuz. Gebze Belediyesi’nin ve başkanının burayı kurtarmak gibi niyeti yok Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ağabey beri siz düzeltin” diye paylaşımda bulundu.

Anapalı bir diğer paylaşımında ise, duvara beton dökülmesine tepki göstererek, “Şu an Gebze’de 500 senelik, inşaatında Mimar Sinan’ın da çalıştığı Çoban Mustafa Paşa Kervansarayının betonla kapatılmış ve depo olarak kullanılan kapısını görüyorsunuz. Sorum şu; halktan oy isteyen Gebze Belediyesi bu tarihi miras için neden parmağını oynatmıyor?” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ