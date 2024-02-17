AK Parti Gebze’de sokak sokak çalışıyor

Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında Gebze’de sokak sokak çalışmalarını sürdüren AK Parti Gebze, 13 mahallede adeta çıkarma yaptı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Gebze’de sokak sokak çalışmalarını sürdüren AK Parti Gebze, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

BAŞKAN KAYA: “HAZIRIZ KARARLIYIZ”

Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan AK Parti kadroları, vatandaşlarla sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımları vatandaşlarla paylaşan AK Kadrolar, Gebze’den yeni dönem için güçlü bir destek istedi. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya yaptığı açıklamada, “Gebzemiz, Kocaelimiz ve Türkiyemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teşkilatlarımız ve Cumhur İttifakımızın her bir ferdi ile birlikte sahada omuz omuza çalışarak Gebze’de yeni bir zafer ve hizmetlerle dolu yeni bir dönem için hazırız, kararlıyız ve 5 koldan sahadayız.' dedi.

Kaynak: BÜLTEN