Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

ABONE OL Google News Sayfamız

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayarak, “Örgütlülüğümüze ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz mask
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GENEL KURULUN İLK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu’nun ilk günü Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşti. Genel kurulda Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Genel kurulda ayrıca faaliyet raporu oylandı. MMO Kocaeli Şubesi’nde başkanlık seçimi 09.00-17.00 saatleri arasında Ulugazi İlkokulu’nda gerçekleşecek. Kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 66 kurultay delegesi belirlenmiş olacak.

MMO KONGRESİNE YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen genel kurula CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz, EMEP Kocaeli Büyükşehir adayı Arzu Erkan, Veli-Der Başkanı Ayşe Irmak, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sevindik, KYÖD Başkanı Uğur Saral, MMO eski Şube Başkanları ve makina mühendisleri katıldı.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

İKİ YILLIK HİZMET SÜREMİZ HIZLI GEÇTİ

Mehmet Ali Elma yaptığı konuşmada, “Şubemizin misyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıllık hizmet süremiz hızla geçti. Birçok eylem ve etkinliğimizi üyelerimizle birlikte geçekleştirdik. Meslektaşlarımızın özlük haklarına sahip çıktık. Her yıl en az iki bin civarında işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin sorumluları, şirketler kadar bunlara göz yumanlardır. Ülkemizde meslek hastalıklarından yaşamını yitirenler istatistiklere bile girmemektedir.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

YENİ DÖNEMDE YENİDEN GÖREVE TALİBİZ

Mühendis olmanın gereği olarak yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin icraatlarını değerlendiren ve kamu yararını gözeten çalışma yöntemlerimizi sürdürdük. Örgütlülüğümüze ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarın gerçekleşecek seçimlerde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yeni dönemde göreve talibiz ve desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

BU KENTİ BERABER YÖNETELİM

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Bu kenti dünyada gelişen ekolojik bir kent haline getirmeliyiz. Kocaeli’yi depreme dirençli bir kent haline getirmeliyiz. Kentimizi planlı ve modernleşmiş bir kent haline getirmeliyiz. Bunları yaparken bilime, sendikalara ve odalara danışarak iş yapmalıyız. Bir mühendisin kente değer düşüncelerini bildirmesi ve çözümlerinin olması çok önemli. Bir kent böyle güzelleşir. Ülke ve kent sorunlarının çözümü için STK ve dernekler ile kenti yönetmeye karar verirlerse daha güzel olacaktır. Bilim ve meslek odalarının görüşlerini almamız gerekiyor. Bu kenti beraber yönetelim.” diye konuştu.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

MEHMET ALİ ELMA’NIN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL LİSTE: Mehmet Ali Elma, Barış İnce, Çetin Sözal, Ensar Uğur Kandıra, Muammer Hakkı Ersöz Hüseyin Cemal Hüseyin, İlke Bişkin.

YEDEK LİSTE: Yiğit Doruk Turguter, Ercan Adaşlık, Cansel Osmanoğlu, Mehmet Özcan, Fevzi Çakmak Bolat, Osman Ozan Aydın, Furkan Gündoğan. 

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

# yeni, İzmit, Kocaeli, başkan, HER, işçi, Büyükşehir, hizmet

17 Şub 2024 - 15:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Biyosidal ürün satın alınıcak mask
Biyosidal ürün satın alınıcak
Medikal malzeme satın alınacak mask
Medikal malzeme satın alınacak
Diş sarf malzeme alımı yapılacak mask
Diş sarf malzeme alımı yapılacak
Çiftçi: Çayırova’yı spor kenti yaptık mask
Çiftçi: Çayırova’yı spor kenti yaptık
"FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil" mask
"FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil"
Kartepe’de 2 bin 150 metrelik yolda çalışma mask
Kartepe’de 2 bin 150 metrelik yolda çalışma

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL