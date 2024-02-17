Makina Mühendisleri Odası Başkanı Elma: Mücadele etmeye devam edeceğiz

GENEL KURULUN İLK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu’nun ilk günü Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşti. Genel kurulda Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Genel kurulda ayrıca faaliyet raporu oylandı. MMO Kocaeli Şubesi’nde başkanlık seçimi 09.00-17.00 saatleri arasında Ulugazi İlkokulu’nda gerçekleşecek. Kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 66 kurultay delegesi belirlenmiş olacak.

MMO KONGRESİNE YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen genel kurula CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz, EMEP Kocaeli Büyükşehir adayı Arzu Erkan, Veli-Der Başkanı Ayşe Irmak, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sevindik, KYÖD Başkanı Uğur Saral, MMO eski Şube Başkanları ve makina mühendisleri katıldı.

İKİ YILLIK HİZMET SÜREMİZ HIZLI GEÇTİ

Mehmet Ali Elma yaptığı konuşmada, “Şubemizin misyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıllık hizmet süremiz hızla geçti. Birçok eylem ve etkinliğimizi üyelerimizle birlikte geçekleştirdik. Meslektaşlarımızın özlük haklarına sahip çıktık. Her yıl en az iki bin civarında işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin sorumluları, şirketler kadar bunlara göz yumanlardır. Ülkemizde meslek hastalıklarından yaşamını yitirenler istatistiklere bile girmemektedir.

YENİ DÖNEMDE YENİDEN GÖREVE TALİBİZ

Mühendis olmanın gereği olarak yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin icraatlarını değerlendiren ve kamu yararını gözeten çalışma yöntemlerimizi sürdürdük. Örgütlülüğümüze ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarın gerçekleşecek seçimlerde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yeni dönemde göreve talibiz ve desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

BU KENTİ BERABER YÖNETELİM

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Bu kenti dünyada gelişen ekolojik bir kent haline getirmeliyiz. Kocaeli’yi depreme dirençli bir kent haline getirmeliyiz. Kentimizi planlı ve modernleşmiş bir kent haline getirmeliyiz. Bunları yaparken bilime, sendikalara ve odalara danışarak iş yapmalıyız. Bir mühendisin kente değer düşüncelerini bildirmesi ve çözümlerinin olması çok önemli. Bir kent böyle güzelleşir. Ülke ve kent sorunlarının çözümü için STK ve dernekler ile kenti yönetmeye karar verirlerse daha güzel olacaktır. Bilim ve meslek odalarının görüşlerini almamız gerekiyor. Bu kenti beraber yönetelim.” diye konuştu.

MEHMET ALİ ELMA’NIN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL LİSTE: Mehmet Ali Elma, Barış İnce, Çetin Sözal, Ensar Uğur Kandıra, Muammer Hakkı Ersöz Hüseyin Cemal Hüseyin, İlke Bişkin.

YEDEK LİSTE: Yiğit Doruk Turguter, Ercan Adaşlık, Cansel Osmanoğlu, Mehmet Özcan, Fevzi Çakmak Bolat, Osman Ozan Aydın, Furkan Gündoğan.