Yunanistan'da denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın 14 Şubat'taki gözetleme faaliyeti sırasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik birimlerinin Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme'nin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı. Olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.