TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu

Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konutların yıkımları tamamlandı. TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihale tarihi de belli oldu. Tünel kalıp ve konvansiyonel kalıp sistemiyle 239 adet konut ve 39 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 15 Mart günü ihale yapılacak. İhale 15 Mart günü saat 14.00’de TOKİ Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Yer tesliminden sonra projenin 550 günde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ