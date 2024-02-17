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TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 239 adet konut ve 39 iş yeri için ihale tarihini belirledi. 15 Mart günü konut ve iş yerleri için ihale yapılacak.

TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu mask
TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu
TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu
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Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konutların yıkımları tamamlandı. TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihale tarihi de belli oldu. Tünel kalıp ve konvansiyonel kalıp sistemiyle 239 adet konut ve 39 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 15 Mart günü ihale yapılacak. İhale 15 Mart günü saat 14.00’de TOKİ Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Yer tesliminden sonra projenin 550 günde tamamlanması planlanıyor. 

TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu
TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu
TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu
TOKİ Derince’de 239 konut, 39 iş yeri yapacak, ihale tarihi belli oldu

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Derince

17 Şub 2024 - 16:07 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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