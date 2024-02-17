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Marmara'da batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Marmara'da batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı mask
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.

Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini söyledi. Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, ekipler tarafından Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.

Gemi personelinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Bursa Valiliği: Yardım çağrısı saat 06.28'de alındı

Bursa Valiliği, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinden yardım çağrısının saat 06.28'de yapıldığını, EPIRB (tehlike anında uyduya otomatik sinyal ve konum bilgisi gönderen sistem) sinyalinin bundan 4 dakika sonra alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 personeli bulunan "Batuhan A" isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan yaklaşık 1250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat'ta saat 20.30'da hareket ettiği anımsatıldı.

Geminin, Gemlik Limanı'na seyrettiği belirtilen açıklamada, "Planlı rotasında ilerlerken saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye, sonra güneye çevirdiği ve devamında da saat 06.28'de Türk Radyo'ya yardım çağrısında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yardım çağrısı alınana kadar geçen süre zarfında 'Batuhan A' isimli ticari gemiden herhangi bir tehlike ve yardım çağrısında bulunulmamıştır. Müteakiben Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından saat 06.32'de EPIRB sinyali alınması üzerine bölgeye en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313, saat 06.50'de avara ederek olay yerine intikale geçmiştir." bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, TCSG 313 tarafından EPIRB sinyalinin geldiği noktaya saat 07.30'da ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, su üstü yüzey araması sonucu herhangi bir yüzer unsura veya "Batuhan A" isimli gemiye rastlanmadığı duyuruldu.

İvedilikle tespit ve teşhis faaliyetlerine devam edilerek diğer Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye yönlendirilmesinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca bazı basın ve yayın organlarında 'Batuhan A' isimli ticari geminin içinde bulunan 6 personelden biri olan Hüseyin Tutuk'un eşiyle saat 06.09'da internet üzerinden içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu ancak geminin seyrüsefer bilgilerinin örtüşmediği tespit edilmiştir. Bahse konu gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği, müteakiben de saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiği tespit edilerek en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313 saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye derhal intikale başlamıştır. Bu süre zarfından itibaren gemi mürettebatına ulaşmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam edilmekte olup tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilmektedir."

Kaynak: AA

# ifade, çalışma, Kurşunlu, Marmara, gemi

17 Şub 2024 - 16:13 - Türkiye --- Okunma

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