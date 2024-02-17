Ankara’nın başkan adayı Kandıra’da cezaevinde

DEM Parti Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Gülten Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı. Gülten Kışanak hakkındaki hüküm nedeniyle 8 yıldır Kandıra Cezaevi'nde bulunuyor. Gülten Kışanak belediye başkan adaylığı nedeniyle avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta partisinin adaylık önerisini, partililere duyduğu sorumluluğun gereği kabul ettiğini belirtti.



KOCAELİ VE DİLOVASI ADAYLARI AÇIKLANDI

DEM Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Özgüneş, Dilovası Belediye Başkan adayı ise Mustafa Avcı oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ