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Ankara’nın başkan adayı Kandıra’da cezaevinde

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Öztürk Türkdoğan ve Gülten Kışanak’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için aday gösterdi. Gülten Kışanak hakkındaki hüküm nedeniyle 8 yıldır Kandıra’da cezaevinde bulunuyor. DEM Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Başkan adayı ise Hasan Özgüneş oldu.

Ankara’nın başkan adayı Kandıra’da cezaevinde mask
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DEM Parti Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Gülten Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı. Gülten Kışanak hakkındaki hüküm nedeniyle 8 yıldır Kandıra Cezaevi'nde bulunuyor. Gülten Kışanak belediye başkan adaylığı nedeniyle avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta partisinin adaylık önerisini, partililere duyduğu sorumluluğun gereği kabul ettiğini belirtti.

KOCAELİ VE DİLOVASI ADAYLARI AÇIKLANDI
DEM Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Özgüneş, Dilovası Belediye Başkan adayı ise Mustafa Avcı oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Ankara, parti, Kocaeli, başkan, Büyükşehir

17 Şub 2024 - 16:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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