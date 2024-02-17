Ankara’nın başkan adayı Kandıra’da cezaevinde

DEM Parti Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Gülten Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı. Gülten Kışanak hakkındaki hüküm nedeniyle 8 yıldır Kandıra Cezaevi'nde bulunuyor. Gülten Kışanak belediye başkan adaylığı nedeniyle avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta partisinin adaylık önerisini, partililere duyduğu sorumluluğun gereği kabul ettiğini belirtti.
KOCAELİ VE DİLOVASI ADAYLARI AÇIKLANDI
DEM Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Özgüneş, Dilovası Belediye Başkan adayı ise Mustafa Avcı oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.