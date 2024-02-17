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Hürriyet: "Ücretsiz 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz"

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İzmit Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü'ne bağlı ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanan vatandaşlarla bir araya gelen ilçe belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz. Halkımız talep arttıkça sayımızı arttırmaya hazırız. İyiliği ve sizin yüzünüzü güldürmeyi önemsiyoruz" dedi.

Hürriyet: "Ücretsiz 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz" mask
Hürriyet: "Ücretsiz 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz"
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İzmit Belediyesi, ‘Sağlıklı İzmit, zinde İzmitliler’ sloganı ile geride kalan 5 yılda binlerce kişiye ücretsiz diyetisyen hizmeti verdi. Vatandaşların sağlıklı ve mutlu yaşamasına yardımcı olan İzmit Belediyesi, bu dönemde diyetisyenlik hizmeti alan vatandaşları Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda ağırladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı programda diyetisyen hizmeti alan vatandaşlar ve aileleri yer aldı. İzmit halkına birçok hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimiz andan itibaren insanların hayatını kolaylaştıran işlere imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden mahallelerimizde yaşam merkezleri kurmaya başladık. Donanımlı yaşam merkezleri kuruyoruz. Tamamen sizlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik işler yapıyoruz. Eskiden dışarıdan hizmet alınıyordu. Şimdi diyetisyen ve psikolog gibi hizmetleri de kendi bünyemizden vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hürriyet:

"4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz"

2020 yılında ücretsiz diyetisyen hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "Bu hizmet, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Belsa Plaza B Blok, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi ve Akpınar Gençlik Merkezi olmak üzere çeşitli merkezlerimizde sizlere sunuluyor. Yakın zamanda açılacak olan Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Yaşam Merkezi’mizde de diyetisyenlik hizmetimiz devam edecek. Bu çalışmalarımıza bir diyetisyen ile başlamıştık. Şimdi artık 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz. Halkımız talep arttıkça sayımızı arttırmaya hazırız. İyiliği ve sizin yüzünüzü güldürmeyi önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana küçük bütçelerle büyük işler yapmaya çalışıyoruz. En büyük handikabımız ise mecliste üstünlüğümüzün bulunamaması. Bu yüzden bizi zorlayan 5 yıl geçirdik. Ama asla mücadeleden vazgeçmedik. Devamlı sizin haklarınızı savunduk. Birçok sıkıntıya rağmen bir sürü iş başardık. Hiç kreş ve kütüphanemiz yoktu. Şimdi hepsi var. Aşevimizi açtık. Yakın zamanda da mobil fırını projemizi hayata geçireceğiz. Atamız gibi daima ileri diyoruz” şeklinde konuştu.
Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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17 Şub 2024 - 17:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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