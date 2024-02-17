Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Düzce’de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile çarptı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönünden Ankara’ya doğru giden İsmet Kaçiş yönetimindeki 34 DD 9891 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan ve Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA-AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.