Göz göre göre tükeniyoruz

POZİSYONLARI HARCADIK
Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Kocaelispor maçın hemen başında pozisyonlara da girdi. 6.dakikada Beridze ile gole yaklaştı. Gürcü kanat oyuncusunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 8. dakikada Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. 20 ve 22. dakikalarda konuk ekip Şanlıurfaspor Barış ile iki net fırsattan yararlanamadı. 33. dakikada ise Kocaelispor bu kez Beridze ile bir gol şansı daha yakaladı ancak sonuç çıkmadı.
DAVİT İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI
Maçın ikinci yarısına Şanlıurfaspor çok iyi başladı. İlk 15 dakikalık bölümde tehditler oluşturan konuk ekip pozisyonları değerlendiremedi. 72. dakikada ikinci yarıya iyi başlayan Şanlıurfaspor golü buldu. Paixao ceza sahasında kendisine çevrilen topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 80, 85 ve 86. dakikalarda son transferi Davit Skhirtladze ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Şanlıurfaspor Tolga ile net bir fırsattan daha yararlanamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.
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CANLI ANLATIM
0' Maça Şanlıurfaspor başladı.
6' Kocaelispor bu dakikada tehlikeli geldi. Sağdan yapılan ortada topu önünde bulan Beridze’nin vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.
8' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.
18' Kocaelispor’da sakatlanan Emir Ortakaya oyuna devam edemedi. Emir yerini Haşim Arda Sarman’a bıraktı.
20' Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Barış’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu karşıladı.
22' Şanlıurfaspor bu dakikada maçtaki en net fırsatı yakaladı. Barış’ın vuruşunda top yine az farkla auta gitti.
28' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
33' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Beridze’nin vuruşunda top auta gitti.
45' İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ YARI
45' İkinci yarı başladı.
60' Karşılaşmanın ikinci yarısına Şanlıurfaspor daha istekli başladı. Konuk ekip Kocaelispor kalesinde fırsatlar bulan konuk ekip sonuç alamadı.
72' GOL! Şanlıurfaspor öne geçti. Ceza sahasına çevrilen topta Paixao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.
80' Kocaelispor bu dakika mutlak bir golden daha yararlanamadı. Davit, 6 pastan kaleci Alperen'in üzerine topu vurdu.
85' Kocaelispor net bir golü daha kaçırdı. Davit Skhirtladze kale ağzında yine net bir fırsatı gole çeviremedi.
86' Kocaelispor'da Davit'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90' Maça 6 dakika uzatma eklendi.
MAÇ SONA ERDİ.
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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:
Kocaelispor'un ilk 11'i
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
23. TUNCER DUHAN AKSU
38. DAVIT SKHIRTLADZE
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
Kocaelispor Yedekler
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
47. RAMIL SHEIDAEV
70. BARIŞ ALICI
Şanlıurfaspor'un ilk 11'i
7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
4. URIE-MİCHEL MBOULA
6. ADEM EREN KABAK
11. BARIŞ EKİNCİER
14. İSHAK ÇAKMAK
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
33. FERNANDO EMANUEL DENING
61. SEMİH KARADENİZ
93. BARIŞ GÖK
Şanlıurfaspor Yedekler
1. ERZHAN TOKOTAEV
45. AYDIN BAĞ
8. CUMALİ BİŞİ
10. MUHAMMED ENES KİPRİT
17. ENVER CENK ŞAHİN
24. TOLGA ÜNLÜ
27. MEHMET YİĞİT
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
82. AMAR BEGİÇ
89. YUSUF BATURAY
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(60 )
Selahattin Büyük. - Bu oyunla süper lige çıkmamız hayal, Ertuğrul hoca malesef umutlarımızı tüketti, başkan bu işi hakkaten bilmiyor, Ertuğrul sağlam İSTİFAAAA.
Rafet - Ertuğrul istifa etmesi gerekiyor derhal
Ali Naci 1966 - Kimse üzülmesin ,Bu günkü mağlubiyet aslında çok iyi oldu.Futbolu bilmeyen ne acıdırki bildiğini zanneden kendini menejerlere teslim eden bir yönetim varken,
Geçmişte kalan heyecanını yitirmiş bir teknik direktör varken,
Futbolu unutmuş,koşmaktan imtina eden,hırsı kalmamış ,mesleğine ihanet eden iki pas yapmaktan aciz bir futbolcu topluluğu varken,
Takımın iyiliği için değil kendi iyilikleri için yönetime ,futbolcusuna tepki göstermeyen taraftar topluluğu varken bulunduğumuz yer ve aldığımız puanlar çok iyi.
Bu yönetim ve futbolcular varken süper lige çıkarsa twkrardan yapılacak yanlış transferler nedeni ile kulüp kapanmaya gider artık satılacak tesiste yok.
Yazı uzun oldu nasıl olsa yayınlamayacaksınız en azından siz okumuş olursunuz!!
H K - Kocaeli sporlu bufutbolcular bu kocaeli formasını haketmiyorlar
Adalı54 - bu gürcüler güreşten daha iyi anlıyor siz laz futbolcu alın
Gizli - Koyun İstifa Ve Ertuğrul Sağlam İstifa
10 Numara Oyuncusu Çıkartıyor Bu Hoca Değil
Vurkovic Ve Cihat Vazgeç Hoca Amaral Oyuncunun Var Ken Vurkovic Ve Cihat Oynatıyorsun
Biara Samsunspor'a Takımı Şampiyonlukta Etmiştir Bu Hoca
Bu Hocayı Destek Verenler Kimse İstifaya Çağrısının Hodri Meydancılar
Hoca Malesef Olmuyor - Ertuğrul hoca ne bizi yor ne kendini maya tutmuyor. KÖTÜ FUTBOLA cagre bulamadın seyrederken ruhumuz sıkılıyor KAN DEĞİŞİMİ SART ZAMANİNDA BİRAKMAKTA İYİDİR.
Paşalı Ensar - Tükenmek değil SABOTE ediliyoruz. Futbolcular hoca,yı hoca futbolcuları ve hep beraber de KOCAELİSPOR,u SABOTE ediyor lar. Ertuğrul hoca kendi sahanda ligin en zayıf ekibine bu kadroyla mı çıkılır madem çıktın bu kadar çok rakibe mahkum mu oynanır kenardan hiçmi rahatsızlık duymuyorsun Amaral ı resmen küstürdün Koaukuyu harcadın tutturdu. Bı Candeias Cihat, Beridze diye Yazıklar olsun. Bence sen harbiden çok korkak ürkek bir adamsın hafta içi takıma idman yerine sadece korkaklık aşılıyorsun.. Yeter bizde sana saygı duymuştuk ama artık duymuyoruz
4100 - Bu takımın ligte 3. olması bile bir mucize, Allahın bir lütfu.. En az 5-6 maç zoraki-şansla kazanıldı. Normalde playoff hattının bile uzağında kalabilirdi. Ertuğrul Sağlam kötü hocadır diyemem asla ama kimyası Kocaelispor'la tutmadı. Lig bitecek takımın iskeleti yok, ne oynadığı belli değil, dikine oynayan yok, organizasyon yok, 3 pas üst üste yapamıyoruz. İşimiz çok zor
Derya Alemdar - İki yıl önce play-off kovalarkenligin ikinci yarısında küme düşmüştük. İnallah yine küme düşmekle sonuçlanmaz. Bu gidiş, gidiş değil.
Obhm4141 - İnanılmaz olursan inanılmaz goller kacirirsin
Osi - Forvet diye aldığınız golcü den sadece kamyon takozu olur.
Bir Vatandas - Bizim için artik bu saatten sonra küme.dusmemeye oynayalim futbol yok baski yok ruh yok istek yok gecmis olsun yonetim istifa
Sakir - 38 nolu formayı yoldan gecen birisine giydirseydik en az bunun kadar faydalı ve etkili olurdu
Doğru Söz - Program yaptınız başkanla soru bile sormadınız tangue yerine yıldız adam alacaktı daha iyisi gelecekti neden soramadın yazıklar olsun siz kocaelispor lu DEĞİLSİNİZ sizin herseyniz onların elinde
Chelykbash - Kazma Gürcü dört tane yüzde yüz gol kaçırdı onun dışında utanç verici bir futbol izledik yazıklar olsun
Küçülelim - kocaelispor sadece izmitin küçük bir şehrin ve küçük takımı, bunu görmek gerekiyor. taraftarı ve kamuoyunu bazı kötü niyetli kişiler kocaelispor üst lige çıkacak diye manipule ediyor ve harcamaları arttırarak ceplerini dolduruyor. kocaelisporun süper ligde oynayacak bir derinliği yok, parası yok, geçmişi yok, taraftarı yok, seyircisi yok, forma satışı yok.. yok kardeşim yok.. kocaelispor ikinci ligde veya birinci ligde olmasi gereken güzide küçük bir şehrin küçük bir takımı.. yabancıları gönderelim, ertuğrulu gönderelim küçülelim.zorlamayın birileri bizi aldatıyor yalan söylüyor ve ceplerini dolduruyor.
Katılıyorum - kesinlikle haklısın kocaelispor 12 ilçesi ile birlikte o tribünleri full doldurmalı.
Orhan Baba... - Takım da ruh yok, resmen yürüyorlar,tanke gitti, takım gol atamyor,gelen adam,larda fos çıktı,play of çok zor bu kadroyla...
Gölcüklü - Kaç maçtır bazı futbolcular çok net bir şekilde takımı sabote ediyo… bence bunun tek sebebi para ..her ne kadar Başkan borcumuz yok dese de başka bir izahı yok bu kadar isteksiz ruhsuz futbolun..
Ömer54 - Acilen 3-4-6 sistemine dönmeli Ertuğrul hoca
Yorgun - Basiretsiz yönetim acil istifa sen sezon ortasında en iyi futbolcunu nasıl gönderirisin yok sçzleşmesinde madde varmış o zaman madem futbolcu o maddede diretiyo baştan almıcaksın o futbolcuyu takıma milletle dalga geçmeyin istfa edin size yakışanı yapın önce ertuğrul sonra komple yönetim.gidin
Körfez 89 - Ertugrul Saglam hangi akla yeni 8 numara gürcüyü defans oynatti aklim almiyor
Karamürselli körfezli - Arkadaş futbolcuların arası 10 mden fazla olmaya başladı bi top çevirmemiz vardı o da gitti .Ertuğrul hocam sakın birşeylere bahane bulma direk özür dile, sorumluluğu üzerine alma vakti geldi
Son Pişman - Ertuğrul Sağlam Kocaeli’ye gelmekle büyük risk aldı ve korkulan oldu, yazık oldu hocaya.
Bugün Urfa karşısında gördüğüm manzara bir takım değil toplama beceriksizler sürüsüydü, bunların bsşına Fatih Terim’i getirsen n’olur, hem kel hem fodul oyuncular, bu takıma bundan sonra 1 kuruş harcamak bile haram, belediye derhal desteği çekmeli
Kocaeli bayan voleybol takımıyla devam etsin
Körfez41 - Rezillik kepazelik bu resmen,artık fikstürde daha zor takımlarla karşılacağız,çöküş başlamazsa iyi,ama bu ertuğrulla filan olmaz,hoca değişikliği şart.
41 Krs - Ertuğrul sağlam hala ne bekliyor istifa etmesi için sezon başından beri takım top oynamıyor rastgele sonuçlar bunların hiç biride topçu değil bu takımın yakasından düş Ertuğrul Sağlam
Körfez 89 - Malasef bu sene is bitti Aliaga ve Eyüp bu isi bitirir
İstifada Bir Erdemdir - Ertuğrul Sağlam;
"Bu maçtan çıkaracağımız dersler var.
Bugün futbol konuşmak istemiyorum çünkü bu takıma ben futbol oynatamıyorum"
Serdar - 12 numarayı çıkardı orta saha çöktü Ertuğrul Sağlam maalesef olmuyor Amaral ile Barış ilk yarı bitmeden girmeliydi
Fiyasko - Bir iki maç sonra topçu tayfası paramızı alamıyoruz demeye başlarsa siz o zaman görün,yazık oldu,Ne varsa topladılar aldılar,gürcüler çöp çıktı iyi mi?Dünya para.
Ada - Ne yapsın Ertuğrul hocamı gol atsın
Vicdan - Hiçbir şeyi beğenmeyen bir grup taraftar,Tanque için de neler saydırıyordu. Gördünüz mü golcü olmak demek ne demektir , izlerken kolay gelen o bitirici vuruşların ne kadar zor olduğunu. Boşuna Japonyadan bile golcü almaya taa buralara gelmiyorlar. Hiç bir şeyin kıymetini bilmeyen bir millet olduk.
Adalı 54 - Urfa resmen kedi fare oyunu oynadı bu takım ilk ikiye oynar 90 dakika ayağa paslar gol pozisyonları vardı
Sadik - Forvet yok
Reco - Yaa arkadaş bu ne rezillik hocam taktik anlayışın yok hep aynı dizilim aynı senaryo bak Urfa bile çözmüş seni seninle olmaz hocam artık kesin ve net defalarca yazdık Hamza mutlu gibi enerjik hoca lazım kahrımdan deliricem şuanda
Ks - Gereğini yap hoca istifa etmekte bir erdemliktir.
Okur - Kocaelispordan bir cacık olmaz. Mücadele ruhu yok
Hasan - Kolunda 1 metre haç işareti olan 38 numaralı kazmayı bu takıma golcü diye getiren yönetime yazıklar olsun
Bülent - Kolundaki dövmeyle konunun ne ilgisi var ??
Herif kazmanın teki orası doğru. ))
Adalı 54 - Şu körfezli savaşçımı diye biri vardı savaşı çabuk bitirdi galiba
Korfezli Savasci - O Bebegim sen kafaya takma biz sezon sonu hocayı gondermis sakaryaya saplamis süper ligede çıkmış oluruz senide sikintilarinda kurtarmis oluruz
Cuk Diye - Hani bu maç izmitte degilmiydi urfa ev sahibi gibide
Harsingen - Antrenmanda. Piyano ve bale calistirmasaydin. iyiydi
Bekir - Ben diyorum koyunla olcak iş değil forvetin gitti lig bitti dino gönderdiği sezona dönücek dua edin küme düşmesin yönetim istfia bi adamı tutamadılar gönderyorsun niye o özelikte adam almıyosun yazık taraftara bu havada
Cemalettin - 38 numaralı futbolcu müsveddesini gol atmak için değil kaçırmak için almışlar herhalde.
Korfezli Savaşçı - Sezon başından beri soyluyorum ertugrul hoca değil diye biz ertugrulla play ofa bile giremeyiz diye bize 352 442 4132 4312 oynatacak hoca lazım diye
Adalı 54 - Ne oldu yavaşçı
Erkan Sayanoğlu - Şanlıurfaspor kendi evinde bile bu kadar gol pozisyonuna girmedi dedi spiker.Bu utanç sana yeter Ertuğrul bey!
Yorgun - Kocaelispor çok kalitesiz ve ruhsuz bir takım olmuş sebebi de hiç tepki vermeyen ertuğrul sağlamdır acil maçtan sonra istifa etmeli.zaten bu sezon süperlig bu ruhsuzlarla hayal oldu.yazık körfezime
Osi - Bu takım play-off a bile kalamaz... Umutlarımız 2025 e kaldı
Sadece 41 - Çok sevgili Engin Köyün tribünler niye boş anlıyorsun değilmi?
Harbi Izmitli - Yusuf'un yerine amaralla beridzenin yerine seydayevle çıkıp 442 ile baslasaydin ilk yari 2 0 di ama dedigim gibi sen hoca olmadığın için maça gelmedim .bu 4231 le zor gol atarsin
Sadece 41 - 4-1-3-taç sistemi oynuyoruz.
Yakyak - Ya nekadar cok anliyonuz siz en fazla 5 yabanci oynoyabilir ilk 11 de 6 tane türk futbolcusu mecbur oyniycak onun icin cihat mecbur 11 de basliyor
Vicdan - Seydaev Türk Cumhuriyetlerinden kontenjanından oynayabiliyor
Yaşba Tuncay - Sen çok biliyorum zannediyorsun kendini ikinci yarıdaki kadroda kaç yabancı var bir zahmet bir sayıversene
İlle de Körfez - Ertuğrul Sağlam ben hoca falan değilim diye bağırıyor ama anlayan yok. Cihat asla 1.lig topçusu olamaz.
Chelykbash - Amaral şu hayattaki imtihanın Ertuğrul isimli eski kafa bir ademoğluylaymış ,
Servetiye Cephesi - Amaral'ı ve Kouakou'yu kafasında bitirmiş. Cihat yine 11'de. Olası bir puan kaybında Abbas yolcudur.
Yaşba Tuncay - Yapma be hoca,gene Cihatla başlıyorsun Amaralı yanında tutuyorsun,desene yana geriye en güzel Cihat oynuyor o yüzden ilk onbirin değişmezi.Bırak şu inadı artık,Amaral gibi dikine oynayan,gol pozisyonu için ara pasları mükemmel olan bir adamın varken Cihat onbirde olamaz.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.