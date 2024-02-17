Göz göre göre tükeniyoruz

POZİSYONLARI HARCADIK

Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Kocaelispor maçın hemen başında pozisyonlara da girdi. 6.dakikada Beridze ile gole yaklaştı. Gürcü kanat oyuncusunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 8. dakikada Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. 20 ve 22. dakikalarda konuk ekip Şanlıurfaspor Barış ile iki net fırsattan yararlanamadı. 33. dakikada ise Kocaelispor bu kez Beridze ile bir gol şansı daha yakaladı ancak sonuç çıkmadı.

DAVİT İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısına Şanlıurfaspor çok iyi başladı. İlk 15 dakikalık bölümde tehditler oluşturan konuk ekip pozisyonları değerlendiremedi. 72. dakikada ikinci yarıya iyi başlayan Şanlıurfaspor golü buldu. Paixao ceza sahasında kendisine çevrilen topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 80, 85 ve 86. dakikalarda son transferi Davit Skhirtladze ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Şanlıurfaspor Tolga ile net bir fırsattan daha yararlanamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

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CANLI ANLATIM

0' Maça Şanlıurfaspor başladı.

6' Kocaelispor bu dakikada tehlikeli geldi. Sağdan yapılan ortada topu önünde bulan Beridze’nin vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.

8' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

18' Kocaelispor’da sakatlanan Emir Ortakaya oyuna devam edemedi. Emir yerini Haşim Arda Sarman’a bıraktı.

20' Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Barış’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu karşıladı.

22' Şanlıurfaspor bu dakikada maçtaki en net fırsatı yakaladı. Barış’ın vuruşunda top yine az farkla auta gitti.

28' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

33' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Beridze’nin vuruşunda top auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

45' İkinci yarı başladı.

60' Karşılaşmanın ikinci yarısına Şanlıurfaspor daha istekli başladı. Konuk ekip Kocaelispor kalesinde fırsatlar bulan konuk ekip sonuç alamadı.

72' GOL! Şanlıurfaspor öne geçti. Ceza sahasına çevrilen topta Paixao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.

80' Kocaelispor bu dakika mutlak bir golden daha yararlanamadı. Davit, 6 pastan kaleci Alperen'in üzerine topu vurdu.

85' Kocaelispor net bir golü daha kaçırdı. Davit Skhirtladze kale ağzında yine net bir fırsatı gole çeviremedi.

86' Kocaelispor'da Davit'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90' Maça 6 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

Kocaelispor'un ilk 11'i

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

12. GIORGI KHARAISHVILI

14. GIORGI BERIDZE

23. TUNCER DUHAN AKSU

38. DAVIT SKHIRTLADZE

44. JOSIP VUKOVIC

53. BURAK ÖKSÜZ

77. OĞUZ CEYLAN

Kocaelispor Yedekler

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

19. ATİLA TURAN

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

32. MEHMET YILMAZ

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

47. RAMIL SHEIDAEV

70. BARIŞ ALICI

Şanlıurfaspor'un ilk 11'i

7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

4. URIE-MİCHEL MBOULA

6. ADEM EREN KABAK

11. BARIŞ EKİNCİER

14. İSHAK ÇAKMAK

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO

33. FERNANDO EMANUEL DENING

61. SEMİH KARADENİZ

93. BARIŞ GÖK

Şanlıurfaspor Yedekler

1. ERZHAN TOKOTAEV

45. AYDIN BAĞ

8. CUMALİ BİŞİ

10. MUHAMMED ENES KİPRİT

17. ENVER CENK ŞAHİN

24. TOLGA ÜNLÜ

27. MEHMET YİĞİT

40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN

82. AMAR BEGİÇ

89. YUSUF BATURAY