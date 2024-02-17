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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 Şub 2024 - 21:00- Spor G:

Göz göre göre tükeniyoruz

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Trenyol 1. Lig’de 23. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta temsilcimiz ikinci yarıda maçın 72.dakikasında golcü Paixao’nun attığı golle karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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POZİSYONLARI HARCADIK

Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Kocaelispor maçın hemen başında pozisyonlara da girdi. 6.dakikada Beridze ile gole yaklaştı. Gürcü kanat oyuncusunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 8. dakikada Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. 20 ve 22. dakikalarda konuk ekip Şanlıurfaspor Barış ile iki net fırsattan yararlanamadı. 33. dakikada ise Kocaelispor bu kez Beridze ile bir gol şansı daha yakaladı ancak sonuç çıkmadı.

Göz göre göre tükeniyoruz

DAVİT İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısına Şanlıurfaspor çok iyi başladı. İlk 15 dakikalık bölümde tehditler oluşturan konuk ekip pozisyonları değerlendiremedi. 72. dakikada ikinci yarıya iyi başlayan Şanlıurfaspor golü buldu. Paixao ceza sahasında kendisine çevrilen topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 80, 85 ve 86. dakikalarda son transferi Davit Skhirtladze ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Şanlıurfaspor Tolga ile net bir fırsattan daha yararlanamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

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CANLI ANLATIM

0' Maça Şanlıurfaspor başladı.

6' Kocaelispor bu dakikada tehlikeli geldi. Sağdan yapılan ortada topu önünde bulan Beridze’nin vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.

8' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

18' Kocaelispor’da sakatlanan Emir Ortakaya oyuna devam edemedi. Emir yerini Haşim Arda Sarman’a bıraktı.

20' Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Barış’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu karşıladı.

22' Şanlıurfaspor bu dakikada maçtaki en net fırsatı yakaladı. Barış’ın vuruşunda top yine az farkla auta gitti.

28' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

33' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Beridze’nin vuruşunda top auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

45' İkinci yarı başladı.

60' Karşılaşmanın ikinci yarısına Şanlıurfaspor daha istekli başladı. Konuk ekip Kocaelispor kalesinde fırsatlar bulan konuk ekip sonuç alamadı.

72' GOL! Şanlıurfaspor öne geçti. Ceza sahasına çevrilen topta Paixao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.

80' Kocaelispor bu dakika mutlak bir golden daha yararlanamadı. Davit, 6 pastan kaleci Alperen'in üzerine topu vurdu.

85' Kocaelispor net bir golü daha kaçırdı. Davit Skhirtladze kale ağzında yine net bir fırsatı gole çeviremedi.

86' Kocaelispor'da Davit'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90' Maça 6 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

Göz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruzGöz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruz
Göz göre göre tükeniyoruz

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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

Kocaelispor'un ilk 11'i

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
23. TUNCER DUHAN AKSU
38. DAVIT SKHIRTLADZE
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN

Kocaelispor Yedekler

1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
47. RAMIL SHEIDAEV
70. BARIŞ ALICI

Şanlıurfaspor'un ilk 11'i

7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
4. URIE-MİCHEL MBOULA
6. ADEM EREN KABAK
11. BARIŞ EKİNCİER
14. İSHAK ÇAKMAK
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
33. FERNANDO EMANUEL DENING
61. SEMİH KARADENİZ
93. BARIŞ GÖK

Şanlıurfaspor Yedekler

1. ERZHAN TOKOTAEV
45. AYDIN BAĞ
8. CUMALİ BİŞİ
10. MUHAMMED ENES KİPRİT
17. ENVER CENK ŞAHİN
24. TOLGA ÜNLÜ
27. MEHMET YİĞİT
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
82. AMAR BEGİÇ
89. YUSUF BATURAY

# Şanlıurfaspor, kocaelispor, İzmit
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17 Şub 2024 - 21:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(60)
61

Selahattin Büyük. - Bu oyunla süper lige çıkmamız hayal, Ertuğrul hoca malesef umutlarımızı tüketti, başkan bu işi hakkaten bilmiyor, Ertuğrul sağlam İSTİFAAAA.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 22:00
58

Ali Naci 1966 - Kimse üzülmesin ,Bu günkü mağlubiyet aslında çok iyi oldu.Futbolu bilmeyen ne acıdırki bildiğini zanneden kendini menejerlere teslim eden bir yönetim varken,

Geçmişte kalan heyecanını yitirmiş bir teknik direktör varken,

Futbolu unutmuş,koşmaktan imtina eden,hırsı kalmamış ,mesleğine ihanet eden iki pas yapmaktan aciz bir futbolcu topluluğu varken,

Takımın iyiliği için değil kendi iyilikleri için yönetime ,futbolcusuna tepki göstermeyen taraftar topluluğu varken bulunduğumuz yer ve aldığımız puanlar çok iyi.

Bu yönetim ve futbolcular varken süper lige çıkarsa twkrardan yapılacak yanlış transferler nedeni ile kulüp kapanmaya gider artık satılacak tesiste yok.

Yazı uzun oldu nasıl olsa yayınlamayacaksınız en azından siz okumuş olursunuz!!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:54
57

H K - Kocaeli sporlu bufutbolcular bu kocaeli formasını haketmiyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:52
56

Adalı54 - bu gürcüler güreşten daha iyi anlıyor siz laz futbolcu alın

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 21:50
54

Gizli - Koyun İstifa Ve Ertuğrul Sağlam İstifa

10 Numara Oyuncusu Çıkartıyor Bu Hoca Değil

Vurkovic Ve Cihat Vazgeç Hoca Amaral Oyuncunun Var Ken Vurkovic Ve Cihat Oynatıyorsun

Biara Samsunspor'a Takımı Şampiyonlukta Etmiştir Bu Hoca

Bu Hocayı Destek Verenler Kimse İstifaya Çağrısının Hodri Meydancılar

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:49
53

Hoca Malesef Olmuyor - Ertuğrul hoca ne bizi yor ne kendini maya tutmuyor. KÖTÜ FUTBOLA cagre bulamadın seyrederken ruhumuz sıkılıyor KAN DEĞİŞİMİ SART ZAMANİNDA BİRAKMAKTA İYİDİR.

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 21:46
52

Paşalı Ensar - Tükenmek değil SABOTE ediliyoruz. Futbolcular hoca,yı hoca futbolcuları ve hep beraber de KOCAELİSPOR,u SABOTE ediyor lar. Ertuğrul hoca kendi sahanda ligin en zayıf ekibine bu kadroyla mı çıkılır madem çıktın bu kadar çok rakibe mahkum mu oynanır kenardan hiçmi rahatsızlık duymuyorsun Amaral ı resmen küstürdün Koaukuyu harcadın tutturdu. Bı Candeias Cihat, Beridze diye Yazıklar olsun. Bence sen harbiden çok korkak ürkek bir adamsın hafta içi takıma idman yerine sadece korkaklık aşılıyorsun.. Yeter bizde sana saygı duymuştuk ama artık duymuyoruz

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:44
51

4100 - Bu takımın ligte 3. olması bile bir mucize, Allahın bir lütfu.. En az 5-6 maç zoraki-şansla kazanıldı. Normalde playoff hattının bile uzağında kalabilirdi. Ertuğrul Sağlam kötü hocadır diyemem asla ama kimyası Kocaelispor'la tutmadı. Lig bitecek takımın iskeleti yok, ne oynadığı belli değil, dikine oynayan yok, organizasyon yok, 3 pas üst üste yapamıyoruz. İşimiz çok zor

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:43
50

Derya Alemdar - İki yıl önce play-off kovalarkenligin ikinci yarısında küme düşmüştük. İnallah yine küme düşmekle sonuçlanmaz. Bu gidiş, gidiş değil.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:43
49

Obhm4141 - İnanılmaz olursan inanılmaz goller kacirirsin

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:43
48

Osi - Forvet diye aldığınız golcü den sadece kamyon takozu olur.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:36
47

Bir Vatandas - Bizim için artik bu saatten sonra küme.dusmemeye oynayalim futbol yok baski yok ruh yok istek yok gecmis olsun yonetim istifa

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 21:36
46

Sakir - 38 nolu formayı yoldan gecen birisine giydirseydik en az bunun kadar faydalı ve etkili olurdu

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:33
45

Doğru Söz - Program yaptınız başkanla soru bile sormadınız tangue yerine yıldız adam alacaktı daha iyisi gelecekti neden soramadın yazıklar olsun siz kocaelispor lu DEĞİLSİNİZ sizin herseyniz onların elinde

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:32
44

Chelykbash - Kazma Gürcü dört tane yüzde yüz gol kaçırdı onun dışında utanç verici bir futbol izledik yazıklar olsun

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:30
43

Küçülelim - kocaelispor sadece izmitin küçük bir şehrin ve küçük takımı, bunu görmek gerekiyor. taraftarı ve kamuoyunu bazı kötü niyetli kişiler kocaelispor üst lige çıkacak diye manipule ediyor ve harcamaları arttırarak ceplerini dolduruyor. kocaelisporun süper ligde oynayacak bir derinliği yok, parası yok, geçmişi yok, taraftarı yok, seyircisi yok, forma satışı yok.. yok kardeşim yok.. kocaelispor ikinci ligde veya birinci ligde olmasi gereken güzide küçük bir şehrin küçük bir takımı.. yabancıları gönderelim, ertuğrulu gönderelim küçülelim.zorlamayın birileri bizi aldatıyor yalan söylüyor ve ceplerini dolduruyor.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 21:30
59

Katılıyorum - @Küçülelim 43 nolu yoruma cevabı: kesinlikle haklısın kocaelispor 12 ilçesi ile birlikte o tribünleri full doldurmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:56
42

Orhan Baba... - Takım da ruh yok, resmen yürüyorlar,tanke gitti, takım gol atamyor,gelen adam,larda fos çıktı,play of çok zor bu kadroyla...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:29
41

Gölcüklü - Kaç maçtır bazı futbolcular çok net bir şekilde takımı sabote ediyo… bence bunun tek sebebi para ..her ne kadar Başkan borcumuz yok dese de başka bir izahı yok bu kadar isteksiz ruhsuz futbolun..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:27
39

Yorgun - Basiretsiz yönetim acil istifa sen sezon ortasında en iyi futbolcunu nasıl gönderirisin yok sçzleşmesinde madde varmış o zaman madem futbolcu o maddede diretiyo baştan almıcaksın o futbolcuyu takıma milletle dalga geçmeyin istfa edin size yakışanı yapın önce ertuğrul sonra komple yönetim.gidin

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:25
38

Körfez 89 - Ertugrul Saglam hangi akla yeni 8 numara gürcüyü defans oynatti aklim almiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:25
36

Karamürselli körfezli - Arkadaş futbolcuların arası 10 mden fazla olmaya başladı bi top çevirmemiz vardı o da gitti .Ertuğrul hocam sakın birşeylere bahane bulma direk özür dile, sorumluluğu üzerine alma vakti geldi

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:22
35

Son Pişman - Ertuğrul Sağlam Kocaeli’ye gelmekle büyük risk aldı ve korkulan oldu, yazık oldu hocaya.

Bugün Urfa karşısında gördüğüm manzara bir takım değil toplama beceriksizler sürüsüydü, bunların bsşına Fatih Terim’i getirsen n’olur, hem kel hem fodul oyuncular, bu takıma bundan sonra 1 kuruş harcamak bile haram, belediye derhal desteği çekmeli

Kocaeli bayan voleybol takımıyla devam etsin

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:21
34

Körfez41 - Rezillik kepazelik bu resmen,artık fikstürde daha zor takımlarla karşılacağız,çöküş başlamazsa iyi,ama bu ertuğrulla filan olmaz,hoca değişikliği şart.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:19
33

41 Krs - Ertuğrul sağlam hala ne bekliyor istifa etmesi için sezon başından beri takım top oynamıyor rastgele sonuçlar bunların hiç biride topçu değil bu takımın yakasından düş Ertuğrul Sağlam

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:19
32

Körfez 89 - Malasef bu sene is bitti Aliaga ve Eyüp bu isi bitirir

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:17
31

İstifada Bir Erdemdir - Ertuğrul Sağlam;

"Bu maçtan çıkaracağımız dersler var.

Bugün futbol konuşmak istemiyorum çünkü bu takıma ben futbol oynatamıyorum"

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:17
30

Serdar - 12 numarayı çıkardı orta saha çöktü Ertuğrul Sağlam maalesef olmuyor Amaral ile Barış ilk yarı bitmeden girmeliydi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:16
29

Fiyasko - Bir iki maç sonra topçu tayfası paramızı alamıyoruz demeye başlarsa siz o zaman görün,yazık oldu,Ne varsa topladılar aldılar,gürcüler çöp çıktı iyi mi?Dünya para.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:15
27

Vicdan - Hiçbir şeyi beğenmeyen bir grup taraftar,Tanque için de neler saydırıyordu. Gördünüz mü golcü olmak demek ne demektir , izlerken kolay gelen o bitirici vuruşların ne kadar zor olduğunu. Boşuna Japonyadan bile golcü almaya taa buralara gelmiyorlar. Hiç bir şeyin kıymetini bilmeyen bir millet olduk.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:13
26

Adalı 54 - Urfa resmen kedi fare oyunu oynadı bu takım ilk ikiye oynar 90 dakika ayağa paslar gol pozisyonları vardı

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 21:12
24

Reco - Yaa arkadaş bu ne rezillik hocam taktik anlayışın yok hep aynı dizilim aynı senaryo bak Urfa bile çözmüş seni seninle olmaz hocam artık kesin ve net defalarca yazdık Hamza mutlu gibi enerjik hoca lazım kahrımdan deliricem şuanda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:10
22

Okur - Kocaelispordan bir cacık olmaz. Mücadele ruhu yok

Yanıtla . 19Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 21:09
21

Hasan - Kolunda 1 metre haç işareti olan 38 numaralı kazmayı bu takıma golcü diye getiren yönetime yazıklar olsun

Yanıtla . 21Beğen . 6Beğenme 17 Şubat 21:08
55

Bülent - @Hasan 21 nolu yoruma cevabı: Kolundaki dövmeyle konunun ne ilgisi var ??

Herif kazmanın teki orası doğru. ))

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:49
19

Adalı 54 - Şu körfezli savaşçımı diye biri vardı savaşı çabuk bitirdi galiba

Yanıtla . 7Beğen . 10Beğenme 17 Şubat 21:06
37

Korfezli Savasci - @Adalı 54 19 nolu yoruma cevabı: O Bebegim sen kafaya takma biz sezon sonu hocayı gondermis sakaryaya saplamis süper ligede çıkmış oluruz senide sikintilarinda kurtarmis oluruz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:23
18

Cuk Diye - Hani bu maç izmitte degilmiydi urfa ev sahibi gibide

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:58
16

Harsingen - Antrenmanda. Piyano ve bale calistirmasaydin. iyiydi

Yanıtla . 15Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:54
15

Bekir - Ben diyorum koyunla olcak iş değil forvetin gitti lig bitti dino gönderdiği sezona dönücek dua edin küme düşmesin yönetim istfia bi adamı tutamadılar gönderyorsun niye o özelikte adam almıyosun yazık taraftara bu havada

Yanıtla . 21Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:54
14

Cemalettin - 38 numaralı futbolcu müsveddesini gol atmak için değil kaçırmak için almışlar herhalde.

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 17 Şubat 20:53
13

Korfezli Savaşçı - Sezon başından beri soyluyorum ertugrul hoca değil diye biz ertugrulla play ofa bile giremeyiz diye bize 352 442 4132 4312 oynatacak hoca lazım diye

Yanıtla . 22Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:51
20

Adalı 54 - @Korfezli Savaşçı 13 nolu yoruma cevabı: Ne oldu yavaşçı

Yanıtla . 5Beğen . 8Beğenme 17 Şubat 21:08
12

Erkan Sayanoğlu - Şanlıurfaspor kendi evinde bile bu kadar gol pozisyonuna girmedi dedi spiker.Bu utanç sana yeter Ertuğrul bey!

Yanıtla . 37Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:45
11

Yorgun - Kocaelispor çok kalitesiz ve ruhsuz bir takım olmuş sebebi de hiç tepki vermeyen ertuğrul sağlamdır acil maçtan sonra istifa etmeli.zaten bu sezon süperlig bu ruhsuzlarla hayal oldu.yazık körfezime

Yanıtla . 27Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 20:41
10

Osi - Bu takım play-off a bile kalamaz... Umutlarımız 2025 e kaldı

Yanıtla . 20Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 20:38
08

Sadece 41 - Çok sevgili Engin Köyün tribünler niye boş anlıyorsun değilmi?

Yanıtla . 30Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 19:54
07

Harbi Izmitli - Yusuf'un yerine amaralla beridzenin yerine seydayevle çıkıp 442 ile baslasaydin ilk yari 2 0 di ama dedigim gibi sen hoca olmadığın için maça gelmedim .bu 4231 le zor gol atarsin

Yanıtla . 24Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 19:49
05

Yakyak - Ya nekadar cok anliyonuz siz en fazla 5 yabanci oynoyabilir ilk 11 de 6 tane türk futbolcusu mecbur oyniycak onun icin cihat mecbur 11 de basliyor

Yanıtla . 2Beğen . 13Beğenme 17 Şubat 18:57
17

Vicdan - @Yakyak 05 nolu yoruma cevabı: Seydaev Türk Cumhuriyetlerinden kontenjanından oynayabiliyor

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 20:57
09

Yaşba Tuncay - @Yakyak 05 nolu yoruma cevabı: Sen çok biliyorum zannediyorsun kendini ikinci yarıdaki kadroda kaç yabancı var bir zahmet bir sayıversene

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 20:14
04

İlle de Körfez - Ertuğrul Sağlam ben hoca falan değilim diye bağırıyor ama anlayan yok. Cihat asla 1.lig topçusu olamaz.

Yanıtla . 24Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 18:37
03

Chelykbash - Amaral şu hayattaki imtihanın Ertuğrul isimli eski kafa bir ademoğluylaymış ,

Yanıtla . 24Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 18:35
02

Servetiye Cephesi - Amaral'ı ve Kouakou'yu kafasında bitirmiş. Cihat yine 11'de. Olası bir puan kaybında Abbas yolcudur.

Yanıtla . 23Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 18:13
01

Yaşba Tuncay - Yapma be hoca,gene Cihatla başlıyorsun Amaralı yanında tutuyorsun,desene yana geriye en güzel Cihat oynuyor o yüzden ilk onbirin değişmezi.Bırak şu inadı artık,Amaral gibi dikine oynayan,gol pozisyonu için ara pasları mükemmel olan bir adamın varken Cihat onbirde olamaz.

Yanıtla . 23Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 18:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

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