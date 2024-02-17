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17 Şub 2024 - 18:55- Spor G:

Parola mutlak galibiyet!

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Kocaelispor, bu akşam 19.00’da evinde Şanlıurfaspor’u konuk ediyor.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
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Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan  Kocaelispor rakibiyle 13.kez karşı karşıya geliyor. Yeşil siyahlı temsilcimiz daha önce oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 2 maçta ise beraberlik bozulmadı.  İzmit’te oynanan maçlarda ise temsilcimiz 4 galibiyet alırken 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Kocaelispor 2-0 kazanmıştı.

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CANLI ANLATIM

0' Maça Şanlıurfaspor başladı.

6' Kocaelispor bu dakikada tehlikeli geldi. Sağdan yapılan ortada topu önünde bulan Beridze’nin vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.

8' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

18' Kocaelispor’da sakatlanan Emir Ortakaya oyuna devam edemedi. Emir yerini Haşim Arda Sarman’a bıraktı.

20' Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Barış’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu karşıladı.

22' Şanlıurfaspor bu dakikada maçtaki en net fırsatı yakaladı. Barış’ın vuruşunda top yine az farkla auta gitti.

28' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

33' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Beridze’nin vuruşunda top auta gitti.

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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

Kocaelispor'un ilk 11'i

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
23. TUNCER DUHAN AKSU
38. DAVIT SKHIRTLADZE
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN

Kocaelispor Yedekler

1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
47. RAMIL SHEIDAEV
70. BARIŞ ALICI

Şanlıurfaspor'un ilk 11'i

7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
4. URIE-MİCHEL MBOULA
6. ADEM EREN KABAK
11. BARIŞ EKİNCİER
14. İSHAK ÇAKMAK
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
33. FERNANDO EMANUEL DENING
61. SEMİH KARADENİZ
93. BARIŞ GÖK

Şanlıurfaspor Yedekler

1. ERZHAN TOKOTAEV
45. AYDIN BAĞ
8. CUMALİ BİŞİ
10. MUHAMMED ENES KİPRİT
17. ENVER CENK ŞAHİN
24. TOLGA ÜNLÜ
27. MEHMET YİĞİT
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
82. AMAR BEGİÇ
89. YUSUF BATURAY

# Şanlıurfaspor, kocaelispor, İzmit
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17 Şub 2024 - 18:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Yakyak - Ya nekadar cok anliyonuz siz en fazla 5 yabanci oynoyabilir ilk 11 de 6 tane türk futbolcusu mecbur oyniycak onun icin cihat mecbur 11 de basliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 18:57
04

İlle de Körfez - Ertuğrul Sağlam ben hoca falan değilim diye bağırıyor ama anlayan yok. Cihat asla 1.lig topçusu olamaz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 18:37
03

Chelykbash - Amaral şu hayattaki imtihanın Ertuğrul isimli eski kafa bir ademoğluylaymış ,

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 18:35
02

Servetiye Cephesi - Amaral'ı ve Kouakou'yu kafasında bitirmiş. Cihat yine 11'de. Olası bir puan kaybında Abbas yolcudur.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 18:13
01

Yaşba Tuncay - Yapma be hoca,gene Cihatla başlıyorsun Amaralı yanında tutuyorsun,desene yana geriye en güzel Cihat oynuyor o yüzden ilk onbirin değişmezi.Bırak şu inadı artık,Amaral gibi dikine oynayan,gol pozisyonu için ara pasları mükemmel olan bir adamın varken Cihat onbirde olamaz.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 18:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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