Şanlıurfaspor maçı öncesi Kocaelisporlu taraftarlar konuştu

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor ligin 23'üncü haftasında Güneydoğu Anadolu temsilcisi Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Trendyol Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren temsilcimizin bu maçı öncesi mikrofonlarımızı yeşil-siyahlı taraftarlara uzattık. Süper Lig'e çıkma yolunda direkt rakibimiz olan Göztepe'nin, Manisa FK ile berabere kalması sonrası bu maçın kazanılması gerektiğinin altını çizen taraftarlar Kocaelispor'un maçta galibiyete ayrılacağına olan inançlarını ifade ettiler.