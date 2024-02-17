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Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı

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Haziran 2020’den bugüne kadar ilimizde hizmetlerini gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, kurucusu oldukları Gönülden Gönüle projesi kapsamında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile birlikte hane ziyaretleri yapmaya, kimsesizlerin kimi olmaya devam ediyorlar. 

Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı mask
Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı
Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı
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Vatandaşın gönlünü kazanabilmek, Devlet ile vatandaşın arasındaki bağı güçlendirmek, “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturuyla hareket etmek amacıyla düzenlenen Gönülden Gönüle projesi ile ilimizdeki şehit yakınları, gazi ve gazi ailesi, engelli, hasta, yaşlı, depremzede, öksüz ve yetim çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileler evlerinde ziyaret ediliyor.

Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı

Başiskele’de 10 Ailenin Kapısı Çalındı, Dertleri Dinlendi

Vali Seddar Yavuz, Gönülden Gönüle projesi çerçevesinde bugün Başiskele ilçemizde Kılıçarslan, Şehitekrem, Paşadağ mahallelerinde ikamet eden 5 ihtiyaç sahibi, 1 yaşlı, 1 engelli, 1 yetim, 1 depremzede aile ile 1 Şehit yakını aileyi ziyaret ederek ailelerin durumlarını yerinde inceledi. Ailelerin hal ve hatırlarını sorarak onlarla hemhal oldu.

Ziyaret edilen aileler ile yakından ilgilenen ve onlarla hasbihal eden Vali Seddar Yavuz, gelen talepleri dinledi, ihtiyaçların giderilmesi noktasında ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Devletin şefkatli ve sıcak elini kendilerine uzatarak onları çok sevindirdiklerini dile getiren aileler, hayır dualarında bulunarak Vali Yavuz’a teşekkürlerini ilettiler.

Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı

Şehidimizin Baba Ocağına Ziyaret

Şehidimiz Jandarma Er Engin Özkaradeniz’in Başiskele’de bulunan baba ocağını ziyaret eden Vali Yavuz, kendisini dualarla karşılayan şehidimizin babası ve yakınlarıyla bir süre hasbihal ederek hal ve hatırlarını sordu.

Vali Yavuz: “Sizler bizler için çok kıymetli ve çok değerlisiniz. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”  diyerek şehidimizin babasına sabırlar diledi.

Vali Seddar Yavuz, ziyaretler esnasında rastladığı vatandaş ve esnaf ile sohbet etti, esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diledi.

Kendisini heyecanla karşılayan çocuklara da kitap ve oyuncak vererek onları sevindiren Vali Yavuz. Başiskele’de gerçekleştirdiği ziyaretlerini sonlandırdı.

Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı
Vali Yavuz, Başiskele’de gönül kapılarını araladı

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, ziyaret, engelli, Başiskele

17 Şub 2024 - 19:14 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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