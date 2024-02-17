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17 Şub 2024 - 19:20- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize göre siyaset, gölgede yürüme, sadece belirli değerlerin istismarıyla mevzi kapma, hak ettiğinden fazlasını almak için her türlü pazarlığa müsait olma yarışı değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir mask
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trabzon'u bilip, görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Bıyığı terlememiş şehzadelerden dünya liderleri çıkarmıştır. Kim ne der diye düşünmeden, hak bellediği başı dik yürümesini bilen Trabzon ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her iki seçimde de yüzde 65'lik oranla  Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon bizim daima yoldaşımız oldu.

SİYASET MEVZİ KAPMA YERİ DEĞİL, VİZYON GELİŞTİRME İŞİDİR

Bize göre siyaset; gölgede yürüme, sadece belirli değerlerin istismarıyla mevzi kapma, hak ettiğinden fazlasını almak için her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir. 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. İstanbul'da başkanlık yaptık, parti kurduk iktidara geldik, ülkemizin başında hizmette bulunduk. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk.

DAİMA UMUDUN YANINDA YER ALDIK

Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık. 

Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine hale getirmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir

Şimdi sizlerden söz vermenizi istiyorum, Trabzon Malazgirt'ten beri ebedi vatanımız olan bu topraklarda ortak hikayemize sahip çıkmaya var mısınız? 2023 hedeflerini nasıl hayata geçirdiysek Türkiye Yüzyılı hayalini de gerçeğe dönüştürmeye var mıyız?

TRABZON'A 191 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye'nin nereden nereye geldiği unutulmasın. Trabzon'a 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Yükseköğrenim yurt binaları açtık, 41.000 seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 96 spor tesisini hizmete açtık. Sosyal yardımlardan Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyar TL tutarında ödedik. Sağlıkta şehrimize, 1543 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisi kazandırdık.

Yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin de içinde olduğu 6 sağlık tesisini en kısa sürede tamamlıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 8102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2012 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm de şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İlimizde altı adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 16 tesisle belediye nüfusunun %91'ne hizmet veriyor. Ulaştırmada 73 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 km'ye çıkardık.

Trabzon-Gümüşhane arasında inşa ettiğimiz 14,5 km uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana'yı hizmete açtık. Mevcut yolu 8 km kısaltacak seyahat süresini ağır tonajlı araçlarda 70 dakika otomobillerde 10 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika kısaltacak tekrar hayırlı olsun. Trabzon’un çevresini değiştirecek Kanuni bulvarı ve sahil bağlantı yollarının yapımında sonra işin %90'ı bitti, inşallah kalanını da bu yıl içinde tamamlayacağız.

20 milyar liralık yatırımları yakında sizlerin hizmetine sunuyoruz. Trabzon Limanı’nı onardık, yat limanı şehrimize kazandırdık, tarım ve ormancılıkta şehrimize bir baraj, üç içme suyu tesisi, 121 taşkın koruma tesisi, bir gölet ve 49 hidrolik santral inşa ettik. Son 20 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 242 yerleşim yeri ve 10.000 dekar araziyi taşkın zararlardan koruduk.

Trabzonlu çiftçilerimize toplam 34 milyar TL tutarında tarımsal ve yatırım desteği verdik. Sanayide şehrimizde bir yeni organize Sanayi bölgesi, endüstri bölgesi bir ve iki araştırma geliştirme merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Trabzon‘daki işverenlere toplam 4 milyar TL tutarında Trabzon ve 11 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. Çarşıbaşı ve Tonya'yı da inşallah bu yıl içeresinde doğalgaza kavuşturuyoruz."

Kaynak: NTV

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17 Şub 2024 - 19:20 - Siyaset --- Okunma

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