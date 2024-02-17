Kağıtspor evinde kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konyaspor’u 74-73 mağlup etti.
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 – Konyaspor: 73
Salon: Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 6, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 14, Hakan Şanlı 6, Mert Ulutaş 11, Eren Beyaz 6, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Konyaspor: Doruk Dora, Myles Mack 20, Merthan Mutlu 16, Adem Bayrak 4, Mert Çevik 5, Marlon Johnson 6, Ömer Yavaş, Mert Ali Sert 10, Uğur Can Aksoy 4, Arda Erdoğan 2, Murat Atar 6
Yardımcı Antrenör: Barış Özcan
1.Periyot: 19-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 33-37 (Konyaspor lehine)
3.Periyot: 52-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.