Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.