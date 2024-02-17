Doktorla tartışan alkollü şahıs kendini bıçakladı

Olay, Alaca Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Said T. (41), Alaca Devlet Hastanesi'ne gelerek doktorla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Said T. yanında bulundurduğu bıçakla kendini bacağından yaraladı.
Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.