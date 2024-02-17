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17 Şub 2024 - 21:58- Gündem G:

Kuyumcu Mehmet Topçu yaşamını yitirdi

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İzmit'te, kuyumcu 69 yaşındaki Mehmet Topçu yaşamını yitirdi.

Kuyumcu Mehmet Topçu yaşamını yitirdi mask
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İzmit Veliahmet Mahallesi sakinlerinden, Sibel Topçu’nun eşi, Raşit ile Gökhan Topçu'nun babaları, kuyumcu rahmetli Ahmet Topçu ile Ayhan, Doğan, Çoşkun, İlhan ve Şahin Topçu’nun kardeşleri kuyumcu Mehmet Topçu hayatını kaybetti. Mehmet Toğçu'nun cenazesi pazar günü Fevziye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit

17 Şub 2024 - 21:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Barış Çoban - Mekanı cennet olsun değerli bir insandı.Yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:45
05

Sanberk 41 - Allah rahmet eylesln çocukluk arkadaşım çok üzüldüm mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:35
04

Muhammet Akçay - ALLAH rahmet eylesin sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum.İzmitten bir güzel insan daha gitti.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:08
02

Ümit Yazıcıoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 22:56
01

Mustafa Soydabaş - Rabb'imiz sevgili ağabeyimiz e rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 22:54
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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