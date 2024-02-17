Kuyumcu Mehmet Topçu yaşamını yitirdi

İzmit Veliahmet Mahallesi sakinlerinden, Sibel Topçu’nun eşi, Raşit ile Gökhan Topçu'nun babaları, kuyumcu rahmetli Ahmet Topçu ile Ayhan, Doğan, Çoşkun, İlhan ve Şahin Topçu’nun kardeşleri kuyumcu Mehmet Topçu hayatını kaybetti. Mehmet Toğçu'nun cenazesi pazar günü Fevziye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Barış Çoban - Mekanı cennet olsun değerli bir insandı.Yakınlarına sabırlar dilerim.
Sanberk 41 - Allah rahmet eylesln çocukluk arkadaşım çok üzüldüm mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar dilerim.
Muhammet Akçay - ALLAH rahmet eylesin sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum.İzmitten bir güzel insan daha gitti.
M.korkmaz - Allah rahmet eylesin
Ümit Yazıcıoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Mustafa Soydabaş - Rabb'imiz sevgili ağabeyimiz e rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.