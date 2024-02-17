Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün maç öncesinde şunu söylemiştim; rakibimizin (Göztepe) puan kaybetmesinden sonra oyuncularımızın moralini olumlu etkilemişti. Bugün taraftarın coşkusuna baktığımızda da onların da üst düzey motivasyonla buraya geldiğini gördüm. Rakibe 1-0 yenildikten sonra burada oyunu değerlendirmek, şunu yaptık. Bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek bana doğru gelmiyor. İyi başladığımız bir oyunda direkten dışarı çıkan, Davit’in, Beridze’nin pozisyonu. İyi oynayamadığımız, iyi organize olamadığımız oyunda 6 tane su götürmez net pozisyon var. Ama olmadı. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmamasına üzüldüm Beceriksizlik de var ama bir o kadar da şanssızlık var. Sonuçta kaybettik. 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama bu şekilde kaybetmek bize üzüntü verdi" dedi.
“Eleştiri de gayet doğaldır”
Tribünlerin ‘istifa’ sloganlarıyla tepki göstermesiyle ilgili olarak da deneyimli teknik adam Sağlam, “Futbolda iyi gittiğinizde nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde eleştiri de gayet doğaldır. 3 hafta önce çok güzel Eyüpspor maçı oynadık. Futbol kalitesi, üretkenliği, mücadele açısından herkesi mutlu etti. Memnun olmayanlar da olmuş olabilir. O noktadan buraya gelmek hakikaten bence futbol şanssızlığıdır. Futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle açıklayamayız. Maalesef bu takım bu süreci yaşıyoruz. Adaptasyon süreci yaşıyor bu takım. Taraftar kendi duygularını içten bir şekilde dile getirebilir. Onların düşüncesi ve beklentisidir. ‘Niye öyle dediler?’ diyecek, kimseye bir şey diyecek durumumuz yok” açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(43 )
Chelykbash - Duhan da tam çöpmüş
Her Kimseşükrü - Sezon başından beridir söylüyorum bu takım futbol oynamıyor. Ertuğrul da hoca değil zaten. Bazı çok bilmişler Ertuğrulu yere göre sığdıramıyo yok bursa yı şampiyon yapmış. Araştırın bakalım bursa nasıl şampiyon olmuş. Fener şampiyon olmasın diye İstanbul takımları da dahil bursaya yatmadı mı? Hadi şampiyon oldu Bi dünya para harcadılar süper ligte küme düşmedi mi. Kim yaptı bunu Ertuğrul. Bursa şimdi nerede ödemesi mümkün olmayan borçlar la amatöre gidiyo. Bu Ertuğrulu yönetim göndermez. İyisi mi biz şampiyon olmayalım bu sene bursanın düştüğü duruma düşmeyelim zor kurtulduk zaten. Her zaman Tahir başkan olmaz herzaman da Tahir gibi biri bulunmaz
H K - Evet ertugrul hocam Eyüp Macı danda şans bizdeydi Eyüp amacından sonrasını anlat yeminle bu futbolcular kocaeli sporun formasına asla lagik futbolculardegil kocaeli sporunalyapısını sahaya sürsen kazanırdı bunların valizini ellerine erin gitsinler
Engelbert Bushmann - Tanque gidişi takımı bozmuş transferler geç kaldı maalesef yeni gürcüler iyi gibi ama bugün şans yoktu,hoca 12 numarayı erken aldı oyundan alışma süresince işimiz zor 2 hafta deplasmandayız...Bugünkü mağlubiyet yönetimin kabahati...!!!!
Sadece Körfez - Candeias’ın zerre faydası olmadığını ne zaman göreceğiz acaba, iki tane dümenden presle maçı bitirıyor adam ve kimse gık demiyor, her maç 90 dakka sahada.
Körfezli Taksici - Ligde biten bir şey yok daha 12 hafta var ve ilk 3 teyiz hocayada oyuncularada onur klrlcl kelimeler kullanmayallm lütfen bu taklm bu hocayla bu kadroyla allahln izniyle süper lige çlklcak işallah
Chelykbash - Gürcü kazmanın kaçırdıkları tamam da ya ortadaki oyuna ne demeli hocam utandım resmen bence bırakmanız gerekir olmuyor sizinle ızdırap gibi bir futbol oynatıyorsunuz kan değişikliği belki hayır getirir Kocaelispor’a
Korfezli - İkincilik ve play-off hayal
Sanberk 41 - Hocaya hiç kabahat bulmayın oyuncuların yetenekleri çok zayıf maalesef bu ligin oyuncuları değil.
Sadece Körfez - İlk 5-10 dakkayı izleyince takımın gol atmasının mucize olduğunu anlıyorsun. Bir tane göbekten atak yok. Ver kanada, yapsın ortayı, bekle gol olsun. Golcünün de ne kadar kazma olduğunu 2 pozisyonda anladık zaten. Şu takıma milyonları harcayıp bi sürü adam alacağına paraya kıyıp bi tane golcü alsaydık, sallana sallana çıkardık. Dino gibi Payşao gibi bi tane gerçek golcü.
Adalı54 - maçınızı izledim ve şu kanıya vardım böyle futbol oynayan ş.urfasporun şu anda sizin yerinizde olması gerekiyor nedense düşme hattındalar urfa oyunu hiç çirkinleştirmedi sürekli golü düşündü bir çok gol pozisyonuna girdi
Seref - Ne adapdasyon süreci hoca sezon bitti. Günaydın!
Eşmeli̇ - Herkes hocaya yükleniyor elindeki malzeme bu " NEKA EKMEK OKA KÖFTE " Ertuğrul hoca ne yapsaydı yani sahaya girip kendimi gol atsaydı..
Ford Thames - Harbi zavallisin bütün topculari hoca aldi
Basiskele41 - Tam tersi hersey var ama çağın dışında kalmış tek derdi Kocaelispor dan ne kadar tazminat koparacagini düşünen biri var
Körfez Lii - Hoca efendi hoca efendi,adama demezlermi 16 transferin 10 tanesinin is inş sen verdin,demezlermi adama.hoca efendi hoca efendi kocaelisporumuza hırslı bir teknik direktör gerekir,yılmaz Vural hırsı,fatih terim hırsı lazım bize.senin şahsi uyuşukluğunu takımada yansımıştır her maç bu soğukta dahi türünde uyuyoruz,maç sonunda açıklamalarınla futboldan anlamayanlar uyuyor,yeter artık yeter ter
Izmitliyiz41 - Black Green sadece samsun değil Eskişehir ve çalıştığı diğer yerlerde hiç iyi değil referansı bursada çıkış yaptı şansı yaver gitti
Sadik - Hocanin sucu yok takimda golcu yok , hocami golu atacak
Korfezli Savasci - Ah be bir kerede kocaelispora sadık olsan hocaya sadık oldugun kadar sadik
Nabi Keskin - Birak git hocam.Pasa Ayhan hocam vallahi senden daha başarılı olur.Sinema seyrediyordum hocam Güle güle
Izmitliyiz41 - her hafta bir bahane o kadar futbolcu alındı ciddi paralara yine değişiklik gelişme yok kalede harun hata yaptığında değişiyorsa gökhanda kaç haftadır hatalı goller yiyorsa değişmeli sonuç olarak hocanın artık bu takıma verebileceği çok şey yok değişim zamanı hoca olmasa da bu takım bu kadar oynar taraftar haklı bağırmakta
Erenkoy41 - Hoca ne yapsın girip gol mü atsın, bizi bugünlere getiren Ertuğrul hocadır, bu kadronun bu noktada olması onun eseri, sabırlı olmalıyız şanssızlık var üzerimizde
Basiskele41 - İnsanda yok ise edep,neylesin medrese mektep!okusa alim olsa
Yine merkep,yine merkep "üstadımız Necip Fazıl Kisakurek
İstifa erdemli kişilerin işidir
Özgür - Anlat anlat küllahıma
Gusei - Bence kendini sorgulamalı sin Ertuğrul
İlk onbiri görünce bende herkez gibi eyvah dedim
Kredin bitti uzatmaya gerek yok.yonetim zaten başarısız
İstifada bir erdemlikdir.
Basiskele41 - İstifa etmek erdemli kişilere yakışır ve tek taraflidir
Ama o yönetimin görevden alıp ter akitmadan gelecek para ile ilgili planları hesaplıyor
Karamürselli körfezli - Hocam bu hafta burada seni eleştiren herkes haklı. Adana maçinda çiplak gözlede izledim artık o eski hırsın gelsin artık, candeis yedek kalması gerekiyorsa al Barıştaki istek ve hırsın yarısı yok onda maçı banttan izle de yüzündeki paniği telaşı gör ama özellikle son dakikalarda trt nin bizim kulubenın ve senin çaresizliğini çektiği görüntüler iyi izle
Basiskele41 - Neden izlesin onun tek derdi para Kocaelispor onun için bugün var yarın yok
Basiskele41 - Bazı insanlar istifa etmesini bile beceremezler sadece mazeret üretirler Allah tez zamanda bu şehri ve takımımızı bu şahıstan kurtarır inşallah başka bir şey demeye gerek yok çünkü insanda utanma duygusu yok ise biz ne yapalım
Try 2 Lie - Bahane... Herkesde bulunur.
Black Green - Denenmisi denemeye gerek yok aslında. Samsun'dan bizzat tarafımıza söylenenleri duysan harbiden üzülürsün çok. Yol yakınken hemen şu anda Allah kitap aşkına biraz kalıbının adamı isen Istifa edersin. Artık zarar veriyorsun, hemen şu anda ivedi ISTIFA ET.
41 - Lig yeni baslasaydi bu futbolla kümede kalmaya oynardık
AA - Herkes hocaya sallamış. Ertugrul istifa diye basbas bagıran hodrimeydan, yönetim istifa diye bagıralım yapınca sesi cıkmıyor. Bırakın bu işleri. Son dakika demedi demesinler diye transfer yapan yönetimi eleştirin hoca ne yapsın malzeme bu.
Basiskele41 - Yanılıyorsun benim kadar gitmemisindir Kocaelispor maçına ben bugün de oradaydım yarın da orada olacağım büyük zaferlerde de ismet paşa idim büyük hezimetlerde de
Bu kadar takıma zarar veren biriyle karşılaşmadım
Not Aydını 6-1 yendiğimiz maçta Aydında
Beşiktaşı 5-3 yendiğimiz macta Dolmabahcede
Aa - Senin yasin kadar ben ismetpasada maca gittim bana hikaye anlatma. Sen git morinyoyu getir bu takima, sampiyon yapacagina inaniyor musun bu futbolcularla? Hadi kahveye, kahvede tartisin futbolu.
Kesinlikle - tribünlerde gruplaşma bitirimeli. Yarardan çok zararı var
Basiskele41 - Bu takımın tek düşmanı bu Ertuğrul seviciler
Apşo - Hoca iyice saçmalamaya başladın artık.
Nb - Lafontenden masallar
Ford Thames - He tamam
Harbi Izmitli - Samsunlular senin körfeze imza attığın gün büyük geçmiş olsun demişler kulüpte kuruşunu almadan kovsan gitmez diyorlar ve röportajlarında hikaye anlatır demişlerdi
Basiskele41 - Dost acı söylermiş benim anlamadığım hala laf edemeyenler Denizli'nin dediği gibi içimizdeki İrlanda lilar
Nolte - Ya bi gidin be kardeşim.su takımı izmitliler yönetsin artık.
O Halde - o halde adı izmitspor olsun klubün
Olgunpeker - Adam olsan çeker gidersin her maç karın ağrısıyla maç seyret hiç hırs yok yav rakip hocalar kıçını yırtıyor sen izle boş boş bu kadroyla duşmemeye oynarsın başkan boş boş izle ondan sonra seyirci maça gelmiyor gelmez tabi topcuya para vermessen oynamaz olgun peker
Atalay - Haşim arda nedir hoca. Arkadaşları top atmasın diye dua ediyor kaleciyi işaret ediyor sürekli. Amaral takıntından vazgeç
Körfezli Savaşçı - Ertuğrul sağlam sana inanıyor ve güveniyoruz. AMA hiç bir şey bilmediğin konusunda
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.