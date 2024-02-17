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17 Şub 2024 - 22:39- Spor G:

Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”

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Trendyol 1.Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’un sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam karşılaşmayı değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
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Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün maç öncesinde şunu söylemiştim; rakibimizin (Göztepe) puan kaybetmesinden sonra oyuncularımızın moralini olumlu etkilemişti. Bugün taraftarın coşkusuna baktığımızda da onların da üst düzey motivasyonla buraya geldiğini gördüm. Rakibe 1-0 yenildikten sonra burada oyunu değerlendirmek, şunu yaptık. Bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek bana doğru gelmiyor. İyi başladığımız bir oyunda direkten dışarı çıkan, Davit’in, Beridze’nin pozisyonu. İyi oynayamadığımız, iyi organize olamadığımız oyunda 6 tane su götürmez net pozisyon var. Ama olmadı. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmamasına üzüldüm Beceriksizlik de var ama bir o kadar da şanssızlık var. Sonuçta kaybettik. 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama bu şekilde kaybetmek bize üzüntü verdi" dedi.

“Eleştiri de gayet doğaldır”

Tribünlerin ‘istifa’ sloganlarıyla tepki göstermesiyle ilgili olarak da deneyimli teknik adam Sağlam, “Futbolda iyi gittiğinizde nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde eleştiri de gayet doğaldır. 3 hafta önce çok güzel Eyüpspor maçı oynadık. Futbol kalitesi, üretkenliği, mücadele açısından herkesi mutlu etti. Memnun olmayanlar da olmuş olabilir. O noktadan buraya gelmek hakikaten bence futbol şanssızlığıdır. Futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle açıklayamayız. Maalesef bu takım bu süreci yaşıyoruz. Adaptasyon süreci yaşıyor bu takım. Taraftar kendi duygularını içten bir şekilde dile getirebilir. Onların düşüncesi ve beklentisidir. ‘Niye öyle dediler?’ diyecek, kimseye bir şey diyecek durumumuz yok” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

# kocaelispor, VAR, hafta
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17 Şub 2024 - 22:39 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(43)
46

Her Kimseşükrü - Sezon başından beridir söylüyorum bu takım futbol oynamıyor. Ertuğrul da hoca değil zaten. Bazı çok bilmişler Ertuğrulu yere göre sığdıramıyo yok bursa yı şampiyon yapmış. Araştırın bakalım bursa nasıl şampiyon olmuş. Fener şampiyon olmasın diye İstanbul takımları da dahil bursaya yatmadı mı? Hadi şampiyon oldu Bi dünya para harcadılar süper ligte küme düşmedi mi. Kim yaptı bunu Ertuğrul. Bursa şimdi nerede ödemesi mümkün olmayan borçlar la amatöre gidiyo. Bu Ertuğrulu yönetim göndermez. İyisi mi biz şampiyon olmayalım bu sene bursanın düştüğü duruma düşmeyelim zor kurtulduk zaten. Her zaman Tahir başkan olmaz herzaman da Tahir gibi biri bulunmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 00:01
45

H K - Evet ertugrul hocam Eyüp Macı danda şans bizdeydi Eyüp amacından sonrasını anlat yeminle bu futbolcular kocaeli sporun formasına asla lagik futbolculardegil kocaeli sporunalyapısını sahaya sürsen kazanırdı bunların valizini ellerine erin gitsinler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 00:00
44

Engelbert Bushmann - Tanque gidişi takımı bozmuş transferler geç kaldı maalesef yeni gürcüler iyi gibi ama bugün şans yoktu,hoca 12 numarayı erken aldı oyundan alışma süresince işimiz zor 2 hafta deplasmandayız...Bugünkü mağlubiyet yönetimin kabahati...!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:58
42

Sadece Körfez - Candeias’ın zerre faydası olmadığını ne zaman göreceğiz acaba, iki tane dümenden presle maçı bitirıyor adam ve kimse gık demiyor, her maç 90 dakka sahada.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:47
40

Körfezli Taksici - Ligde biten bir şey yok daha 12 hafta var ve ilk 3 teyiz hocayada oyuncularada onur klrlcl kelimeler kullanmayallm lütfen bu taklm bu hocayla bu kadroyla allahln izniyle süper lige çlklcak işallah

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:45
39

Chelykbash - Gürcü kazmanın kaçırdıkları tamam da ya ortadaki oyuna ne demeli hocam utandım resmen bence bırakmanız gerekir olmuyor sizinle ızdırap gibi bir futbol oynatıyorsunuz kan değişikliği belki hayır getirir Kocaelispor’a

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:42
36

Sanberk 41 - Hocaya hiç kabahat bulmayın oyuncuların yetenekleri çok zayıf maalesef bu ligin oyuncuları değil.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:33
34

Sadece Körfez - İlk 5-10 dakkayı izleyince takımın gol atmasının mucize olduğunu anlıyorsun. Bir tane göbekten atak yok. Ver kanada, yapsın ortayı, bekle gol olsun. Golcünün de ne kadar kazma olduğunu 2 pozisyonda anladık zaten. Şu takıma milyonları harcayıp bi sürü adam alacağına paraya kıyıp bi tane golcü alsaydık, sallana sallana çıkardık. Dino gibi Payşao gibi bi tane gerçek golcü.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:32
32

Adalı54 - maçınızı izledim ve şu kanıya vardım böyle futbol oynayan ş.urfasporun şu anda sizin yerinizde olması gerekiyor nedense düşme hattındalar urfa oyunu hiç çirkinleştirmedi sürekli golü düşündü bir çok gol pozisyonuna girdi

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 17 Şubat 23:25
31

Seref - Ne adapdasyon süreci hoca sezon bitti. Günaydın!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:22
30

Eşmeli̇ - Herkes hocaya yükleniyor elindeki malzeme bu " NEKA EKMEK OKA KÖFTE " Ertuğrul hoca ne yapsaydı yani sahaya girip kendimi gol atsaydı..

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 17 Şubat 23:21
35

Ford Thames - @Eşmeli̇ 30 nolu yoruma cevabı: Harbi zavallisin bütün topculari hoca aldi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:33
33

Basiskele41 - @Eşmeli̇ 30 nolu yoruma cevabı: Tam tersi hersey var ama çağın dışında kalmış tek derdi Kocaelispor dan ne kadar tazminat koparacagini düşünen biri var

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 23:31
29

Körfez Lii - Hoca efendi hoca efendi,adama demezlermi 16 transferin 10 tanesinin is inş sen verdin,demezlermi adama.hoca efendi hoca efendi kocaelisporumuza hırslı bir teknik direktör gerekir,yılmaz Vural hırsı,fatih terim hırsı lazım bize.senin şahsi uyuşukluğunu takımada yansımıştır her maç bu soğukta dahi türünde uyuyoruz,maç sonunda açıklamalarınla futboldan anlamayanlar uyuyor,yeter artık yeter ter

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:21
28

Izmitliyiz41 - Black Green sadece samsun değil Eskişehir ve çalıştığı diğer yerlerde hiç iyi değil referansı bursada çıkış yaptı şansı yaver gitti

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:20
26

Sadik - Hocanin sucu yok takimda golcu yok , hocami golu atacak

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 17 Şubat 23:18
37

Korfezli Savasci - @Sadik 26 nolu yoruma cevabı: Ah be bir kerede kocaelispora sadık olsan hocaya sadık oldugun kadar sadik

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:38
25

Nabi Keskin - Birak git hocam.Pasa Ayhan hocam vallahi senden daha başarılı olur.Sinema seyrediyordum hocam Güle güle

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 23:18
22

Izmitliyiz41 - her hafta bir bahane o kadar futbolcu alındı ciddi paralara yine değişiklik gelişme yok kalede harun hata yaptığında değişiyorsa gökhanda kaç haftadır hatalı goller yiyorsa değişmeli sonuç olarak hocanın artık bu takıma verebileceği çok şey yok değişim zamanı hoca olmasa da bu takım bu kadar oynar taraftar haklı bağırmakta

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:17
21

Erenkoy41 - Hoca ne yapsın girip gol mü atsın, bizi bugünlere getiren Ertuğrul hocadır, bu kadronun bu noktada olması onun eseri, sabırlı olmalıyız şanssızlık var üzerimizde

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 23:17
19

Basiskele41 - İnsanda yok ise edep,neylesin medrese mektep!okusa alim olsa

Yine merkep,yine merkep "üstadımız Necip Fazıl Kisakurek

İstifa erdemli kişilerin işidir

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:16
16

Gusei - Bence kendini sorgulamalı sin Ertuğrul

İlk onbiri görünce bende herkez gibi eyvah dedim

Kredin bitti uzatmaya gerek yok.yonetim zaten başarısız

İstifada bir erdemlikdir.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:14
41

Basiskele41 - @Gusei 16 nolu yoruma cevabı: İstifa etmek erdemli kişilere yakışır ve tek taraflidir

Ama o yönetimin görevden alıp ter akitmadan gelecek para ile ilgili planları hesaplıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:46
15

Karamürselli körfezli - Hocam bu hafta burada seni eleştiren herkes haklı. Adana maçinda çiplak gözlede izledim artık o eski hırsın gelsin artık, candeis yedek kalması gerekiyorsa al Barıştaki istek ve hırsın yarısı yok onda maçı banttan izle de yüzündeki paniği telaşı gör ama özellikle son dakikalarda trt nin bizim kulubenın ve senin çaresizliğini çektiği görüntüler iyi izle

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:12
24

Basiskele41 - @Karamürselli körfezli 15 nolu yoruma cevabı: Neden izlesin onun tek derdi para Kocaelispor onun için bugün var yarın yok

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:17
13

Basiskele41 - Bazı insanlar istifa etmesini bile beceremezler sadece mazeret üretirler Allah tez zamanda bu şehri ve takımımızı bu şahıstan kurtarır inşallah başka bir şey demeye gerek yok çünkü insanda utanma duygusu yok ise biz ne yapalım

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 17 Şubat 23:09
11

Black Green - Denenmisi denemeye gerek yok aslında. Samsun'dan bizzat tarafımıza söylenenleri duysan harbiden üzülürsün çok. Yol yakınken hemen şu anda Allah kitap aşkına biraz kalıbının adamı isen Istifa edersin. Artık zarar veriyorsun, hemen şu anda ivedi ISTIFA ET.

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 17 Şubat 23:02
10

41 - Lig yeni baslasaydi bu futbolla kümede kalmaya oynardık

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:01
09

AA - Herkes hocaya sallamış. Ertugrul istifa diye basbas bagıran hodrimeydan, yönetim istifa diye bagıralım yapınca sesi cıkmıyor. Bırakın bu işleri. Son dakika demedi demesinler diye transfer yapan yönetimi eleştirin hoca ne yapsın malzeme bu.

Yanıtla . 8Beğen . 9Beğenme 17 Şubat 23:00
43

Basiskele41 - @AA 09 nolu yoruma cevabı: Yanılıyorsun benim kadar gitmemisindir Kocaelispor maçına ben bugün de oradaydım yarın da orada olacağım büyük zaferlerde de ismet paşa idim büyük hezimetlerde de

Bu kadar takıma zarar veren biriyle karşılaşmadım

Not Aydını 6-1 yendiğimiz maçta Aydında

Beşiktaşı 5-3 yendiğimiz macta Dolmabahcede

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:50
20

Aa - @AA 09 nolu yoruma cevabı: Senin yasin kadar ben ismetpasada maca gittim bana hikaye anlatma. Sen git morinyoyu getir bu takima, sampiyon yapacagina inaniyor musun bu futbolcularla? Hadi kahveye, kahvede tartisin futbolu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:17
18

Kesinlikle - @AA 09 nolu yoruma cevabı: tribünlerde gruplaşma bitirimeli. Yarardan çok zararı var

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:15
14

Basiskele41 - @AA 09 nolu yoruma cevabı: Bu takımın tek düşmanı bu Ertuğrul seviciler

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:12
05

Harbi Izmitli - Samsunlular senin körfeze imza attığın gün büyük geçmiş olsun demişler kulüpte kuruşunu almadan kovsan gitmez diyorlar ve röportajlarında hikaye anlatır demişlerdi

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 22:53
27

Basiskele41 - @Harbi Izmitli 05 nolu yoruma cevabı: Dost acı söylermiş benim anlamadığım hala laf edemeyenler Denizli'nin dediği gibi içimizdeki İrlanda lilar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 23:19
04

Nolte - Ya bi gidin be kardeşim.su takımı izmitliler yönetsin artık.

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 17 Şubat 22:52
23

O Halde - @Nolte 04 nolu yoruma cevabı: o halde adı izmitspor olsun klubün

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 23:17
03

Olgunpeker - Adam olsan çeker gidersin her maç karın ağrısıyla maç seyret hiç hırs yok yav rakip hocalar kıçını yırtıyor sen izle boş boş bu kadroyla duşmemeye oynarsın başkan boş boş izle ondan sonra seyirci maça gelmiyor gelmez tabi topcuya para vermessen oynamaz olgun peker

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 17 Şubat 22:50
02

Atalay - Haşim arda nedir hoca. Arkadaşları top atmasın diye dua ediyor kaleciyi işaret ediyor sürekli. Amaral takıntından vazgeç

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 17 Şubat 22:49
01

Körfezli Savaşçı - Ertuğrul sağlam sana inanıyor ve güveniyoruz. AMA hiç bir şey bilmediğin konusunda

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 17 Şubat 22:47
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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