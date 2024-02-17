Dracula efsanesi yeniden film oluyor

Usta yönetmen Luc Besson, sinema tarihinin en önemli karakterlerinden birini yeniden beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Fransız yönetmen Bram Stoker'un Dracula'sını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Soysuzlar Çetesi'nin yıldızı Christopher Waltz ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Besson ile Waltz son olarak Dogman filminde birlikte çalışmıştı.
Francis Ford Coppola'un 1992 tarihli Bram Stoker's Dracula filmi, en çok bilinen Dracula filmlerinden biri.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.