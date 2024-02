Binlerce İsrailli sokaklarda: Netanyahu'ya istifa çağrısı

Başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası önündeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan binlerce gösterici, İsrail bayrakları ve Netanyahu hükümetini eleştiren, pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, hoparlörlerden Netanyahu hükümeti aleyhine slogan attı, müzik aletleriyle ritim tuttu.

İsrail polisi, göstericilerin yola inmesini engellemek için kaldırıma demir bariyerler yerleştirdi. Katılımcıların sayısının artmasıyla İsrail polisi demir bariyerleri kaldırmak zorunda kaldı.

Göstericiler, Savunma Bakanlığı önündeki Tel Aviv'in merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'ni kapattı.

"NETANYAHU İSTİFA ETMELİ"

Gösteriye katılan Nilli Elezra, yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin "çok kötü bir iş çıkardığını" belirterek, artık istifa etmesi gerektiğini söyledi.



Hükümetin her zaman değiştirilebileceğine işaret eden Elezra, Netanyahu'nun savaşa iktidarda kalmak için devam ettiğini, her hamlesini "hayatta kalmak için yaptığını" kaydetti.



Amos Shani de Netanyahu hükümetinin bir an önce istifa etmesi ve ülkenin seçimlere gitmesi gerektiğini kaydetti.

Savaş ortasında yönetim değiştirmenin mümkün olduğuna vurgu yapan Shani, geçmişte gerek dünyada gerekse İsrail'de savaş ortasında hükümetlerin değiştiğini anımsattı.



Shani, İsrail'in içinde bulunduğu felakete ve hükümete rağmen var olmaya devam edeceğini dile getirdi.



İsrail polisi gösterici grubun bulunduğu bölgeden çıkmasını engellemek için yolu kamyonlarla kapattı.

İsrail polisi yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki gösterinin kanuna aykırı olduğunu ve kamu düzenini bozduğunu ifade etti.



Tel Aviv'in yanı sıra binlerce İsrailli, Batı Kudüs, Birüssebi (Berşeva), Hayfa, Kayseriye'de (Caesarea) da hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gösteriler düzenlendi.



Batı Kudüs'te Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde yüzlerce gösterici hükümetin istifası talebiyle protesto gösterisi yaptı.

NETANYAHU'NUN ŞAHSİ KONUTU ÖNÜNDE GÖSTERİLER

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'deki Netanyahu'nun şahsi konutu önünde yaklaşık bin kişi toplandı. İsrail polisinin müdahalesinde göstericilerle arbede yaşandı. İsrail polisinin burada 4 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan protesto hareketi Gazze'den 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların ardından gösterilerine ara vermişti.



Netanyahu karşıtı protesto hareketi, iktidar koalisyonunun istifası ve erken seçim talebiyle gösterilerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA