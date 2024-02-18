Feribot arızalandı: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre İstanköy'den dün saat 17.00'da 71 yolcusuyla Bodrum'a hareket eden feribot, saat 17.20 sularında Karaada açıklarında arıza yaptı.
Hareket edemeyen feribotu kendi imkanları ile tamir etmeye çalışan mürettebat, yolcuların iddiasına göre yardım talebinde bulunmadı.
Uzun süre deniz ortasında mahsur kalan yolcular, durumu ihbar etti.
İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine geldi.
Feribot, saat 19.30'da Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.