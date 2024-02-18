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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Şub 2024 - 08:39- Spor G:

Ertuğrul Sağlam istifa ediyor 

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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın bugün istifasını açıklayacağı öğrenildi. Kocaelispor'un, Recep Uçar ile anlaşacağı belirtildi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri

18 Şub 2024 - 08:39 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
08

Sporr - Güle güle , futbolcularda oynamıyor,.asıl onlara bakalim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 09:28
07

Körfezli Taksici - Hocam türk futboluna emek vermiş süperligde bursayl şampiyon yapmlş adamsln senin adamllglnda kalitende tartlşllmaz haylrlsl olsun ama bu taklm senlede süper lige çlkardl alla yolunu açlk etsin

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 09:23
06

Akarcalı41 - Çok geç kalındı, yeni hocanın yardımcısı mutlaka camiayı bilen Hamza Mutlu olmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 09:16
05

Sencer Bey - Yolu açık oldun hocamın. Doğru karar. Şimdi önemli olan hangi teknik adamın geleceği? recep uçar sezon başı da gündeme gelmişti. iyi hoca. bayram bektaş falan sakın ha..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 09:13
03

Yunus Sağdıç - Bence yanlış bir karar Camiamız için hayırlısı ne ise o olsun inşa ALLAH.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 18 Şubat 09:05
02

Basiskele41 - Hadi hayırlısı keşke Sakarya maçından sonra istifa etseydi

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 08:53
01

Izmig Çocuğu - Ertuğrul Sağlam gibi bir hocayla niye istifa ediyor acaba

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 18 Şubat 08:47
04

Sağduyu - @Izmig Çocuğu 01 nolu yoruma cevabı: Takıma yanlış futbol oynatıyor olabilirmi,Niye Amaral,Barış başlamıyorsun 60 ta alıyorsun.Hayırlısı olur inşallah.Biz iyi takımız..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 09:11
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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