Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrikler kesilecek

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 18 Şubat 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Kartepe, Kandıra, Derince, Başiskele, Darıca, Gebze, Çayırova ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56538
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BABALI, UZUNÇİFTLİK
|ATATÜRK CD, DEMET, DEMET SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., PEHLİVAN SK., TÜRKOĞLU SK.
|18.02.2024
|09:00
|15:30
|56765
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI
|708 SK., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALİ CD., ATEŞ SK., BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI TAFLAN, BERIL, BERİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CUMHURİYET CD., ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DINÇ, DİK SK., DOĞAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNAYDIN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, IPSIZ RECEP, İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KAKTÜS, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MURAT, ORMAN. SK., OZAN SK., SAFALI MERKEZ MEVKII, SEYREK, SEYREK CD., TUNÇ, UMURCALI MEVKII, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56828
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATİH, HACI HALİM, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKSA, AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ALPER SK., ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., ECEM, ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., ESTERGON CD., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KANDIL, KANDİL SK., KARAYAZI SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., LİMONLU SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YENİ DEMİRYOLU CD, YILMAZ
|18.02.2024
|09:00
|16:00
|56861
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56862
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56863
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE
|CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., ISTIKLAL, KARABULUT SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56874
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK.
|18.02.2024
|09:00
|15:00
|56878
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|KÖY SOKAĞI, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIZILCIK, KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MERMER SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SEYMEN SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56894
|KOCAELİ
|DARICA
|CUMHURİYET, NENEHATUN
|1665/3. SK., 2256. SK., 2258. SK., 2258/1. SK., 2262. SK., 2263. SK., KÜLTÜR MERKEZİ YOLU SK, SISECAM YOLU, ŞİŞECAM YOLU SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56896
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|ARMUTLU SK., ÇİÇEK SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK.
|18.02.2024
|09:00
|15:00
|56898
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., DEFNE SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK
|18.02.2024
|09:30
|10:30
|56903
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AHU, BADEM SK., ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., DOLUNAY SK., ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, GÜNDOĞDU SK., HÜSEYİN DEMİR CD., KAMER SK., KANARYA SK., KASIMPATI SK., LALE SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., ÖZCAN SK., PIRILTI, POYRAZ SK., SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., ULUÇ SK., YASEMİN SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM
|18.02.2024
|12:00
|15:00
Kaynak: HABER MERKEZİ
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