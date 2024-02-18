Seçim takviminde kritik günler

60 milyondan fazla seçmen, mahalli idareler seçimleri için 31 Mart’ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor ancak o güne kadar seçim takviminde takip edilecek bazı kritik tarihler var.

LİSTELERİN YSK'YA TESLİMİ İÇİN SON TARİH 20 ŞUBAT

iyasi partiler, aylar süren aday belirleme süreçlerinde sona geldiler. Şimdi belirlenen o isimlerin seçim kurullarına bildirilmesi gerekiyor. Bunun için son tarih 20 Şubat. Partiler, 20 Şubat Salı günü akşam 17.00’ye kadar belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği listelerini ilçe seçim kurullarına verecek. Büyükşehirlerle partilerin il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanı adaylarını aynı gün il seçim kurullarına bildirecek. Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri 22 Şubat’a kadar tamamlamaları gerekecek.

29 ŞUBAT'TA SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI DAĞITILACAK

29 Şubat’ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

KESİN ADAY LİSTELERİ 3 MART'TA

3 Mart’ta ise kesin aday listeleri ilan edilecek. O gün il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve dağıtımına başlanacak.

PROPAGANDA 30 MART AKŞAMI BİTECEK

21 Mart Perşembe günü Türkiye genelinde seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 30 Mart Cumartesi akşam saat 18.00’de ise seçim propagandaları sona erecek.

60 MİLYON SEÇMEN 31 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDECEK

60 milyonu aşkın seçmen belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, il genel meclisi üyelerini ve mahalle muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Seçim yasakları 31 Mart saat 23.59’a kadar devam edecek ancak Yüksek Seçim Kurulu, şartların olgunlaşması halinde bu saati daha erkene de çekebilecek.

Kaynak: CNNTURK