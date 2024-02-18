Kocaelispor’un hedefi Recep Uçar

Kocaelispor’da iç sahada son yaşanan Şanlıurfaspor yenilgisi sonrası, Ertuğrul Sağlam’ın istifasını vermesi ve yönetimin kabul etmesi bekleniyor. Süper Lig yolunda alınan puan kayıpları sonrası kredisi tükenen Sağlam’ın yerine ise yönetimin hedefinde Recep Uçar var.
KAYSERİ’DEN AYRILDI
Yaklaşık 3 hafta önce Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Recep Uçar’ın yönettiği Kayserispor, Süper Lig’in ilk 10 haftasında iyi bir performans göstermiş 3. sıraya kadar yükselmişti. Daha sonrasında ise Kayserispor, Süper Lig'de son 7 maçından mağlubiyetle ayrılmış ve Recep Uçar’ı göndermişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.