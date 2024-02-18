Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT'liler faydalanabilecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyesinin yüzde 50 zamlı yatacağını duyurdu. Bayramlarda emeklilere verilen ikramiye 2023’te 2 bin lirayken yeni yılla birlikte 3 bin lira oldu. Peki bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak ve EYT’lilere de ödeme yapılacak mı? SGK Müşaviri Murat Bal bu soruya, “Bayram ikramiyesi yapısı itibariyle arife gününden bir gün önce yatması gerekiyor. Yani 9 Nisan tarihi son ödeme günü. Kurban’da da 15 Haziran tarihinde yatacak. Tabi ki bu ikramiyeden EYT’li vatandaşlarımız da faydalanabilecek” şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.