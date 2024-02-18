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18 Şub 2024 - 09:40- Gündem G:

Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler

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Emeklilikte Adalet Derneği’nin bugün Ankara’da düzenleyeceği mitinge İzmit, Gebze ve Sakarya’dan otobüslerle katılım oldu. EYT’den yararlanamayan yüzbinlerce kişi kademeli emekliliğin Meclis’ten geçmesini istiyor.

Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler mask
Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler
Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT düzenlemesinin sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşları kapsaması ise yüzbinlerce kişiyi etkiledi. Söz konusu düzenleme nedeni ile emekliliğe yıl şartından dolayı hak kazanamayanlar gözünü kademeli emekliliğe çevirdi.

Meclise gelmesi beklenen ve 1999 ile 2008 yılları arasını kapsaması planlanan kademeli emeklilik için EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) harekete geçti. EMADDER anayasal eşitliğin sağlanması amacıyla 'kademeli emeklilik ile adalet' sloganı ile Ankara'da miting düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilecek miting ile Emeklilikte Adalet Derneği, kademeli emekliliğin biran evvel çıkması hususunda kamuoyu oluşturmayı planlanıyor. Bugün düzenlenecek miting için İzmit-Sakarya için 1 otobüs, Gebze’den ise 2 otobüs ile Ankara’ya gidildi.

Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler
Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Emekli, Ankara, Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, Gebze, İzmit

18 Şub 2024 - 09:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Birgün Belki Dostum - Bu ulkede herkes hakketiğini alsin

Kimse babasının parasını vermiyor ben eyt den emekli oldum ama,sizlerin yanindayim ve de destekliyorum 1 güne 17 yıl olmaz çözüm gerekiyor syg

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 11:12
02

Ssk Emeklisi - benim 5 yaşında torunum var onunda emekliliği geldimi k.kılıçtaroğlunun 1 yaşındaki torunu ssk lı olduğuna göre torunumunda emekliliği gelmiştir

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 18 Şubat 09:55
01

Karamürselli körfezli - Gönlümüz sizinle yine buluşamadık

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 09:49
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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