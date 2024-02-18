Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT düzenlemesinin sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşları kapsaması ise yüzbinlerce kişiyi etkiledi. Söz konusu düzenleme nedeni ile emekliliğe yıl şartından dolayı hak kazanamayanlar gözünü kademeli emekliliğe çevirdi.

Meclise gelmesi beklenen ve 1999 ile 2008 yılları arasını kapsaması planlanan kademeli emeklilik için EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) harekete geçti. EMADDER anayasal eşitliğin sağlanması amacıyla 'kademeli emeklilik ile adalet' sloganı ile Ankara'da miting düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilecek miting ile Emeklilikte Adalet Derneği, kademeli emekliliğin biran evvel çıkması hususunda kamuoyu oluşturmayı planlanıyor. Bugün düzenlenecek miting için İzmit-Sakarya için 1 otobüs, Gebze’den ise 2 otobüs ile Ankara’ya gidildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ