Kademeli emeklilik için Ankara’ya gittiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT düzenlemesinin sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşları kapsaması ise yüzbinlerce kişiyi etkiledi. Söz konusu düzenleme nedeni ile emekliliğe yıl şartından dolayı hak kazanamayanlar gözünü kademeli emekliliğe çevirdi.
Meclise gelmesi beklenen ve 1999 ile 2008 yılları arasını kapsaması planlanan kademeli emeklilik için EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) harekete geçti. EMADDER anayasal eşitliğin sağlanması amacıyla 'kademeli emeklilik ile adalet' sloganı ile Ankara'da miting düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilecek miting ile Emeklilikte Adalet Derneği, kademeli emekliliğin biran evvel çıkması hususunda kamuoyu oluşturmayı planlanıyor. Bugün düzenlenecek miting için İzmit-Sakarya için 1 otobüs, Gebze’den ise 2 otobüs ile Ankara’ya gidildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Birgün Belki Dostum - Bu ulkede herkes hakketiğini alsin
Kimse babasının parasını vermiyor ben eyt den emekli oldum ama,sizlerin yanindayim ve de destekliyorum 1 güne 17 yıl olmaz çözüm gerekiyor syg
Açız - İyice suyu çıktı memleketin
Ssk Emeklisi - benim 5 yaşında torunum var onunda emekliliği geldimi k.kılıçtaroğlunun 1 yaşındaki torunu ssk lı olduğuna göre torunumunda emekliliği gelmiştir
Karamürselli körfezli - Gönlümüz sizinle yine buluşamadık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.