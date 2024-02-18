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Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor mask
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

# Marmara, Kurşunlu

18 Şub 2024 - 09:55 - Türkiye --- Okunma

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