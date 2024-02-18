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Faciada "Çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğraflar, bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.

Faciada "Çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda mask
Faciada "Çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda
Faciada "Çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda
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İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Faciada

Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı.

Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru" ifadelerini kullanmıştı.

Faciada

Bilirkişi heyeti ön raporunda çatlakların göz ardı edildiği vurgulanmıştı

Erzincan'da maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu.

Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

Proses oksit müdürünün ise oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı ettiği ve tehlikeli davranış sergilediğinin belirlendiği anlatılan raporda, söz konusu kişinin olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı yer almıştı.

Oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanmış ve kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştı.

Faciada

Soruşturma kapsamında 6 zanlı tutuklanmıştı

Maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

# VAR, soruşturma

18 Şub 2024 - 10:20 - Türkiye --- Okunma

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