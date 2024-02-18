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Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor?

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Konut satışlarının düşmesine rağmen fiyatların artması dikkat çekiyor. İBB’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe fiyatların düşmemesinin nedenlerini madde madde açıkladı.

Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor? mask
Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor?
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Türkiye’de konut satışları bir yılda yüzde 17,8 azalırken konut fiyatları enflasyonun üzerinde arttı. Konut satışlarının düşmesine rağmen fiyatların yüksek kalması dikkat çekiyor. Uzmanlar fiyatların düşmeye başladığını işaret etse de vatandaşlar için ev almak neredeyse imkansız durumda.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe konut fiyatlarının neden düşmediğini nedenleriyle anlattı. Gökçe, "Rant odaklı aynı politikaların devam etmesi halinde Türkiye derin bir barınma ve konut krizi yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

"Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azaldı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış gösterdi.

İkinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 21,6 oranında düştü.

Konut piyasası 30 ayın en kötü günlerini yaşasa da konut fiyatları düşmüyor.

Yıllık reel konut fiyat artışı %6,5 oldu. Yüksek enflasyona rağmen artış sürüyor ancak reel konut fiyat artış hızı azalıyor."

“KİRALIK EVLERE TALEP ARTACAK”

"İnşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. Maliyet artışı fiyat artışına da yansıyor. Yakın dönemde inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle konut üretiminin azalacağını, bunun da konut fiyatlarına baskı yaratacağını söyleyebiliriz.

Talep yönünde bir yavaşlama var. Milletimizin parası yok. Yüksek sermaye sahibi bir azınlık dışında konut alabilmek mümkün değil. Bugün 2,5 milyon liralık bir konut kredisinin aylık taksidi kamu bankalarında 98 bin lira. Böyle bir ödeme yapabilecek insan sayısı kısıtlı olduğu için talep daralmış durumda. Dar talebe rağmen fiyatlarda iyileşme yaşanmıyor.

Önümüzdeki dönemde konut satışlarındaki düşüş nedeniyle kiralarda artış beklenebilir. Konut alınamadığı için kiralık eve talep artacaktır.

Rant odaklı aynı politikaların devam etmesi halinde Türkiye derin bir barınma ve konut krizi yaşamaya devam edecek.

Kentlerimizden başlayarak siyasal iktidarın yarattığı krizleri aşmak için yeni bir yönetim anlayışını hakim kılmak, kentlerimizi korumak zorundayız.

İstanbul’da “tam yol ileri” demek, Türkiye’de yeni bir siyaset iklimini de mümkün kılmak demektir.”

Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor?

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Şub 2024 - 10:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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