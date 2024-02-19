GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK

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DZ.İK.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

 

12 KISIM 18 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2024/172021

1-İdarenin

a) Adı    :              DZ.İK.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi             :               Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650 GÖLCÜK/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası         :              2624141129 - 2624147943

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :              12 KISIM 18 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE

b) Niteliği, türü ve miktarı            :              12 Kısım 18 Kalem Yazlık Sebze ve Meyve Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ

ç) Süresi/teslim tarihi     :              İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra; 1’inci Kısım Kiraz, 01 Haziran 2024-31 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında, Çilek, 01 Mayıs 2024-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında, Malta Eriği, 01 Mayıs 2024-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında, 2’nci Kısım Kayısı, 01 Haziran 2024-31 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında, Erik, 15 Mayıs 2024-31 Ağustos 2024 Tarihleri Arasında, 3’üncü Kısım Semizotu, 01 Mayıs 2024-15 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında, Bakla, 01 Nisan 2024-31 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında, 4’üncü Kısım Yazlık Kabak, 01 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 5’inci Kısım Hıyar, 01 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 6’ncı Kısım Domates, 01 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 7’nci Kısım Patlıcan, 01 Haziran 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 8’inci Kısım Biber Taze Çarliston, 01 Haziran 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, Biber Taze Dolmalık, 01 Temmuz 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 9’uncu Kısım Karpuz, 01 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 Tarihleri Arasında, Kavun, 01 Ağustos 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 10’uncu Kısım Üzüm Sofralık, 01 Ağustos 2024-15 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 11’inci Kısım Armut Taze, 01 Temmuz 2024-31 Ekim 2024 Tarihleri Arasında, 12’nci Kısım Şeftali, 01 Temmuz 2024-31 Ağustos 2024 Tarihleri Arasında teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi       :              Teslim tarihlerinin ilk teslim başlangıç tarihinde işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              12.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Gölcük / KOCAELİ

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

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Basın No ILN01986303

19 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli/ İzmit- Resmi İlanlar --- Okunma

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