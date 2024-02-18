Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e… pic.twitter.com/3RCS8ROmb2
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2024
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.