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Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar!

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Çocukların kendisini bekleyen kadınlara kıyafetleri verdiği ve ardından kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar! mask
Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar!
Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar!
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Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.

Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar!

GİYSİLER, AYRIŞTIRILIP TEMİZLENDİKTEN SONRA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor.

Giysi kumbarasından kıyafetleri böyle çaldılar!

Kaynak: İHA

# giysi kumbarası, cep, Çayırova

18 Şub 2024 - 11:36 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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