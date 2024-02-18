Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Şanlıurfaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu toplanmıştı. Toplantıda tecrübeli teknik adamla yolları ayrılması yönünde karar çıkmıştı. Ekibiyle bir araya gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da ayrılık kararının camiaya yararlı olacağını düşündü. Bu sabah tesislerde bir araya gelen taraflar son görüşmenin ardından karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı. Yönetim kurulu üç maaş fesih tazminatı bulunan Ertuğrul Sağlam’ın tazminatını da ödeyecek.

SELÇUK KÖSEMEN İLE GÖRÜŞTÜ

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam son görüşmeyi Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen ile yaptı ve yollar ayrıldı.