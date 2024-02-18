Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Şub 2024 - 11:43- Spor G:

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlılar yeni adaylarla görüşmelere başlayacak.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı mask
Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Şanlıurfaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu toplanmıştı. Toplantıda tecrübeli teknik adamla yolları ayrılması yönünde karar çıkmıştı. Ekibiyle bir araya gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da ayrılık kararının camiaya yararlı olacağını düşündü. Bu sabah tesislerde bir araya gelen taraflar son görüşmenin ardından karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı. Yönetim kurulu üç maaş fesih tazminatı bulunan Ertuğrul Sağlam’ın tazminatını da ödeyecek.

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

SELÇUK KÖSEMEN İLE GÖRÜŞTÜ
Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam son görüşmeyi Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen ile yaptı ve yollar ayrıldı.

# kocaelispor, Şanlıurfaspor

18 Şub 2024 - 11:43 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Misafir - Geçen yıl bu takım şampiyonluk için oynayacak deseler kimse inanmaz dı şimdi şampiyonluk mücadelesi verilirken hoca yollamak neymiş ya yarın süper lige çıksak şampiyon olamasak hocayı yollayacakmısnız kocaelispor hata yaptı eyüpspor bütçe olarak çok ilerde Göktepe süper ligden gelen çok oyuncusu var kocaelispor yeni bir takım ve başarılı bence hata yaptı kocaelispor Ertuğrul iyi hoca idi

Yanıtla . 23Beğen . 9Beğenme 18 Şubat 12:04
05

Akarcalı41 - Çok geç kaldık, en son sakarya maçından sonra gitmeliydi.

Yanıtla . 9Beğen . 12Beğenme 18 Şubat 12:01
01

Yesil Siyah Ask - Ertugrul Hocanin Gidisi Takima Yarar Degil Zarar Verir,Dere Gecerken At Degisilmez.. Bu Senede Heba Olur İlk 6 ya Giremeyiz

Yanıtla . 20Beğen . 8Beğenme 18 Şubat 11:51
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaelispor’un hedefi Recep Uçar mask
Kocaelispor’un hedefi Recep Uçar
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum” mask
Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi” mask
Ertuğrul Sağlam: “Bugün birçok şanssızlık üst üste geldi”
Göz göre göre tükeniyoruz mask
Göz göre göre tükeniyoruz
Kağıtspor evinde kazandı mask
Kağıtspor evinde kazandı
Şanlıurfaspor taraftarı Çiftçi: Gönlümüz Kocaeli ile birlikte mask
Şanlıurfaspor taraftarı Çiftçi: Gönlümüz Kocaeli ile birlikte

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL