Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Şanlıurfaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu toplanmıştı. Toplantıda tecrübeli teknik adamla yolları ayrılması yönünde karar çıkmıştı. Ekibiyle bir araya gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da ayrılık kararının camiaya yararlı olacağını düşündü. Bu sabah tesislerde bir araya gelen taraflar son görüşmenin ardından karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı. Yönetim kurulu üç maaş fesih tazminatı bulunan Ertuğrul Sağlam’ın tazminatını da ödeyecek.
SELÇUK KÖSEMEN İLE GÖRÜŞTÜ
Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam son görüşmeyi Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen ile yaptı ve yollar ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Bekir Coşkun - Hocayı istemeyenler kına yakın
Misafir - Geçen yıl bu takım şampiyonluk için oynayacak deseler kimse inanmaz dı şimdi şampiyonluk mücadelesi verilirken hoca yollamak neymiş ya yarın süper lige çıksak şampiyon olamasak hocayı yollayacakmısnız kocaelispor hata yaptı eyüpspor bütçe olarak çok ilerde Göktepe süper ligden gelen çok oyuncusu var kocaelispor yeni bir takım ve başarılı bence hata yaptı kocaelispor Ertuğrul iyi hoca idi
Akarcalı41 - Çok geç kaldık, en son sakarya maçından sonra gitmeliydi.
Cuk Diye - Helva kavutturmaya baslayin oh be
Volkan 41 - Git bak git bak gitmiş mi
İzmitli - Burda takımmi bırakılır ya
Yesil Siyah Ask - Ertugrul Hocanin Gidisi Takima Yarar Degil Zarar Verir,Dere Gecerken At Degisilmez.. Bu Senede Heba Olur İlk 6 ya Giremeyiz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.