Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Ünlü deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak? İzmit'e etki edebilir'

ABONE OL Google News Sayfamız

Fransız deprem bilimci Xavier Le Pichon'un öğrencileri, jeofizikçi Pierre Henry ve Romain Bousquet, Türkiye'de meydana gelebilecek yeni depremlere ve aktif fay hatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak? İzmit'e etki edebilir' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce Marmara Fay Hattı'nın haritalandırılmasında en büyük rolü oynayan Ünlü Fransız deprem bilimci Xavier Le Pichon'un öğrencileri, deprem bilimci jeofizikçiler Pierre Henry ve Romain Bousquet, Halk TV'de yaşanabilecek yeni depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Henry ve Bousquet'in açıklamalarının satır başları şöyle;

"BİNGÖL'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEYEBİLİRİZ"

"Doğu-Anadolu fayı üzerinde Kahramanmaraş'ta deprem yaşandı. 2020'de Elazığ'da da büyük bir deprem yaşandı. Şimdi aynı fayın başka bir parçası yani Bingöl kaldı. Dolayısıyla orada da büyük bir deprem bekleyebiliriz. Aslında haritada gözüken bütün kırmızı bölgelerde eğer yakın bir zamanda kırılma olmadıysa deprem beklemeliyiz.

"KIRILIRSA ŞAŞIRTICI OLUR AMA MÜMKÜN"

Bingöl civarı çok kısa bir fay alanı, Kahramanmaraş bölgesine göre çok daha kısa bir alan dolayısıyla mantıksal olarak Kahramanmaraş'takinden çok daha küçük bir deprem beklenmeli. Ama bilim bize hep yanıldığımızı gösterir. Mesela Elazığ sekmeni tekrar kırılmaz mı? Kırılırsa şaşırtıcı olur, şaşırırız ama bu mümkün.

"DENİZDE BİR DEPREM İHTİMALİ VAR"

Tabii bir de fayın güney ucu var. Ölüdeniz fayı yani. Deniz'den Kıbrıs ile de bağlantısı var. Burada da denizde bir deprem ihtimali var. Yapılara daha az zarar verecek olsa da, bu mümkün. Aslında burası daha az bildiğimiz bir alan. Her zaman denizin altını daha az biliriz. Güncel olarak denizde çok fazla gelişmiş sismik faaliyet gözükmüyor. Ama Hatay'ın altından geçen fay, denizin altından geçerek Kıbrıs'a kadar uzanıyor. Bu da risk demek.

"BEKLENEN MARMARA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK?"

En muhtemel senaryo ile ilgili çok büyük bir değişiklik yok. Fayın Silivri'den İstanbul'a olan bölgesi kırılacak ama belki de buna Marmara Adaları segmanı da eklenecek. Burada 7.2-7.4'e uzanan bir büyüklükte deprem bekliyoruz.

Güncel senaryoya göre Silivri-İstanbul arasında bir depremin olmasını bekliyoruz. Ama bir segman kırıldığında bitişik segmantta bir deprem olduğunda eskiden kırılan segmant bir daha kırılmaz diye bir şey yok. Hatta bu çok sık olur. Yani kırılan bir segmanın bitişik bir segmanda deprem olduğunda yeniden kırılması mümkün.

1912'de Çanakkale Ganos'ta büyük bir deprem oldu. Bu bölümdeki kırılma ciddiydi. Ama daha az önemli olsa da bu denizden Marmara'nın merkezi havzasına kadar uzandığını düşünüyoruz. Diğer tarafta büyük İzmit Depremi'nde kırılma karada çok daha ciddiydi. Körfezde ise giderek gücünü yitirdi. Paleosismik kayıtlar gösteriyor ki, tarihsel olarak İzmit Körfezi'nde Marmara Denizi'nin merkez hafzasına oranla çok daha fazla deprem olmuş.

"ADALAR'A, İZMİT'E VE GANOS'A ETKİ EDEBİLİR"

Bu bize şunu söylüyor. En muhtemel senaryo beklenen depremin Silivri-İstanbul arasındaki fayda olması ama kırılmanın daha uzun veya daha kısa olması farklı segmanları da etkilemesi ihtimal dışı değil. Ganos ve İzmit'te 7 şiddetinin üstünde yeni bir depremin olması ihtimali elbette daha düşük ancak en azından 1966'dan bu yana büyük bir deprem olmayan Silivri-İstanbul hattında 7'nin üstünde bir deprem olursa, yani bir kırılma olursa Adalar segmanına da İzmit Körfezine de Ganos'a da etki edebilir.

1766'DA FAY 3 AY ARAYLA KIRILMIŞTI

Son araştırmalar fayın Silivri-İstanbul sürekli bir biçimde kaydığını gösteriyor. Biz bunun doğudaki segmanla batıdaki segment arasında kırılmanın muhtemel sınırı olacağını düşünüyoruz. Ama 1766'daki depremde bir kırılmanın daha doğudaki bölümde mayıs ayında, diğer bir kırılmanın da ağustos ayında daha batıda olduğunu gözardı etmememiz lazım.

"3 SAAT ARAYLA DA OLABİLİR"

İkisi de 7'den büyüktü, 7,2 ve 7,4 olması lazım. Eğer aynı fayda 3 ay geçtikten sonra deprem oluyorsa bu 3 saat geçtikten sonra da olabilir. Kesin bir kural yok."

Kaynak: Halktv

# HER, VAR, yeni, İstanbul, İzmit, Marmara, deprem, İzmit Körfezi

18 Şub 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

James Bond filminde kullanmıştı: Bu "casus" makineye ilgi büyük mask
James Bond filminde kullanmıştı: Bu "casus" makineye ilgi büyük
Kocaeli Valisi Yavuz, ev ziyaretlerine devam ediyor mask
Kocaeli Valisi Yavuz, ev ziyaretlerine devam ediyor
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz mask
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi mask
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor? mask
Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor?
Hürriyet: "Ücretsiz 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz" mask
Hürriyet: "Ücretsiz 4 diyetisyen ile hizmet veriyoruz"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL